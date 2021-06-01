Bu belirtileri varsa doktora gitme vakti gelmiş demektir

En yaygın cinsel işlev bozukluğu olan erken boşalma problemi bazen tamamen stres kaynaklıdır ve stres faktörlerinin ortadan kalkmasıyla sorun kendiliğinden çözülür. Bazen de sorunun kaynağı farklıdır! Erken boşalma, cinsel ve ruhsal problemlere neden olabileceği için mutlaka bir üroloji ve androloji uzmanının kontrolünde tedavi edilmelidir.

Peki, erken boşalma ne zaman bir rahatsızlık olarak tanımlanır? Doktora başvurma zamanının geldiğini gösteren işaretler nelerdir? Bugünkü yazımda bu konuyu incelemek istiyorum.



Boşalma süreniz 1 dk’nın altında ise dikkat

Cinsel ilişki sırasında birleşme yaşanmadan ya da penisin vajene girmesinin hemen ardından erkeğin istemsizce boşalması olarak tanımlayabileceğimiz prematür ejakülasyon (erken boşalma) oldukça yaygın bir problemdir. Tanı koyulabilmesi için hastanın cinsel olgunluğa erişmiş ve aktif bir cinsel yaşamı olması gereklidir. Cinsel birleşme süresi 1 dakikanın altına indiyse erken boşalma probleminden bahsedebiliriz.

Peki, bu sorun neden ortaya çıkar?

Erken boşalma genellikle psikolojik kökenlidir. Ancak bu probleme neden olan fiziksel faktörler de mevcuttur. Diyabet hastalığı, hormon bozuklukları, hipofiz bezi hastalıkları, Multiple Skleroz hastalığı, prostat bezi enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar erken boşalma sorununu beraberinde getirebilir. Erken boşalmanın en ağır tablosunda ise birleşme gerçekleşemez. Bu da sadece cinsel hayatı değil; genel anlamda ilişkileri olumsuz etkiler.

İyi haber şu ki; erken boşalma tedavi edilebilir!



Kendiniz çözmeye çalışmayın

Bazen kişiler, erken boşalma sorununu kendileri çözmek için ön sevişmeden kaçınma, kendilerine acı verici davranışta bulunma, bilinçsizce geciktirici sprey kullanma gibi girişimlerde bulunabiliyor. Ama bunlar sorunu çözmediği gibi daha da ilerletebiliyor. Bu sorunu yaşıyorsanız bir androloji ve üroloji doktorundan yardım almanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Unutmayın; sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşmak doğru tedavi ile mümkündür.



Tedavi yöntemleri neler?

Erken boşalmada birçok başarılı tedavi yöntemleri var. Bunları kısaca şöyle sıralayabilirim:

İlaç tedavisi: Bazı ilaçlar günümüzde oldukça etkili olarak kabul edilmektedir. Ancak ilaç kullanımının olmadığı dönemlerde erken boşalma probleminin yeniden başlayacağı unutulmamalıdır.

Düzenli egzersiz: Pelvik kasları çalıştıran Kegel gibi özel egzersizler erken boşalmayı tedavi edebilmektedir. Bu kasları kontrol etmeyi öğrenmek orgazmı yönetmeye de yardımcı olur.

Anestezik kremler: İlişki öncesi penis baş kısmına uygulanan bu kremler duyu hissini azaltarak boşalmayı geciktirir ancak bazen orgazm hissini de engellediği için kontrollü kullanım öneriyorum.

Dolgu tedavisi: Son yıllarda yaygın şekilde uygulanan ve başarılı sonuçlar veren penis başı (glans) dolgu uygulaması ile bu bölgedeki aşırı hassasiyet azaltılarak erken boşalma problemi önlenebilir. Hyalüronik asit içeren bu dolgu uygulamasından sonra birinci haftadan itibaren boşalma süresi uzamaya başlar. 1-3 yıla kadar etkilidir.



Sizin için en etkili tedavi, androloji uzmanınız tarafından planlanan ve doğru tetkiklerin ardından size özel olarak planlanmış tedavidir.

Erken boşalma sorunu cinsel yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa ve bundan dolayı birliktelik süresi 1 dakikanın altına düştüyse, mutlaka bir androloji uzmanından yardım almalısınız.