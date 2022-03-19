Bu alışkanlıklar cinsel hayata darbe vuruyor

Stresle Baş Edememe

“Stres hem cinsel yaşam kalitesi hem de sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.” bilgisine artık hepimiz sahibiz. Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarına ve kronikleştiğinde genel sağlık sorunlarına yol açabilen stresin etki mekanizması ise birçoğumuz için belirsizliğini koruyor. Bu nedenle stresin potansiyel etkilerini kısaca aktarmak isterim. Stres vücudun doğal bir reaksiyonudur. Genellikle geçici olmakla birlikte kronikleşmesi de mümkündür.

Stresle başa çıkılamadığında ve bu reaksiyon kronikleştiğinde erkeklerde stres hormonu yani kortizol salınımı artar. Kortizol salınımındaki artışa bağlı olarak kan şekeri ve kan basıncı yükselir, anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Kortizolün erkeklik hormonu üzerinde de baskılayıcı bir etkisi vardır. Erkeklik hormonu salınımının azalması cinsel isteksizliğe ve sertleşme sorununa neden olabilir. Stresle başa çıkmak için tercih edilecek yöntemler kişisel nitelik taşıyabilir. Stresten uzaklaşmaya çalışmak da denenebilecek bir yöntem olsa da asıl olan stresle baş edebilmektir.



Yeterince Uyuyamama



Yeterli uyku almak, bir kişinin optimal sağlığının korunmasına yardımcı olur. Sağlığın sürdürülebilmesi söz konusu olduğunda uyku; düzenli egzersiz ve dengeli beslenme kadar hayati önem taşır. Uyku ve cinsel performans arasındaki ilişki için de aynı söylem geçerlidir. Yetersiz uyku ve uyku kalitesinde azalma erkeklerin cinsel performansını azaltır. Yapılan bilimsel araştırmalar yetersiz uyku nedeniyle erkeklerin cinsel isteğinin azaldığını, erekte olmakta ve cinsel ilişki boyunca penis sertliğini korumakta zorluk çekebildiklerini göstermektedir.



Sigara Kullanımı



Sigaranın içerisinde binlerce kimyasal bulunuyor, bu maddelerden birçoğunun farklı kanser türlerine yol açtığı biliniyor. Bu zararlı alışkanlık penise kan taşıyan atardamarların da, penisteki kanın cinsel ilişki sırasında muhafaza edilmesini sağlayan toplardamarların da zarar görmesine yol açarak hem arteriyel hem de venöz yetmezlik kaynaklı sertleşme sorununa yol açabiliyor.



Alkol Kullanımı



Çok fazla ve sürekli alkol tüketimi vücudun cinsel aktiviteye tepki verme şeklini değiştirebilir ve cinsel ilişki sırasında alınan hazzı azaltabilir. Çok fazla alkol tüketen erkeklerde erektil disfonksiyon, erken boşalma, geç boşalma ve cinsel isteksizlik gibi cinsel işlev bozuklukları yaşama ihtimali belirgin ölçüde artar.



Sağlıksız Beslenme



Karbonhidrat, şeker ve trans yağların tüketilmesi kilo kontrolünün zorlaşmasına, damar sağlığının bozulmasına neden olur. Sağlıksız beslenmenin göz ardı edilen bir diğer sonucu da kan akışını yavaşlatmasıdır. Kan akışının yavaşlaması penis kanlanması sürecinde olumsuz bir etki yaratır. Sağlıklı beslenme genel sağlığı iyileştirirken tercih edilebilecek bazı besinler erkeklik hormonu salınımını artırarak cinsel performansı yükseltebilir.



Az önce belirttiğim tüm alışkanlıklar cinsel yaşamı olumsuz yönde etkiler. Genellikle göz ardı edilen ve ne yazık ki çiftlerin ilişkisine zarar veren bir diğer unsur ise ilgisizliktir. Cinsellik fiziksel olduğu kadar duygusal bir eylem olma özelliği de taşır. Bu nedenle çiftler arasındaki duygusal ilişkinin beslenmesi cinsel yaşamı pozitif yönde etkiler. Baş başa vakit geçirmek, kalkanları indirip iletişim kurabilmek ilişkinin dinamiklerini bütünleyici bir etki yaratacaktır. Karşılıklı olarak gösterilen ilgi ve anlayış cinsel hazzın eksik parçasını tamamlayacaktır.