8 Adımda yatak odası devrimi!

Ben de bu hafta sizler için cinsel istikrarı korumaya yardımcı olacak 8 etkili yöntemi kaleme almak istedim.

İşte madde madde, yatak odasında devrim yaratacak öneriler:

1. Doğru Beslenin

Bazı gıdalar kan akışını artırarak performası yükseltir. Özellikle kan dolaşımını artıran soğan ve sarımsak, içerdiği potasyum ile kan basıncını düşüren muz, enfeksiyonu önleyen ve kan akışını hızlandıran biber, cinsel performansı destekleyici gıdaların başında geliyor.

Ayrıca; somon, avokado, zeytinyağı gibi Omega-3 içeren besin öğeleri, beyinden penise giden sinyallerin içinde olduğu sinir sistemine faydalı olan B-1 vitamini içeren yer fıstığı, barbunya gibi yiyecekler ve stresi önleyen yumurta da performansa katkı sağlar.

2. Düzenli Egzersiz Yapın

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından düzenli egzersiz; cinsel performansa da yardımcıdır!

Özellikle kardiyovasküler egzersizler cinsel fonksiyonların sağlıklı sürdürülmesinde etkilidir. Günde yarım saat ayırarak yapacağınız bir ter atma egzersizi -bu koşu ya da yüzme olabilir- hem kalbinizi formda tutacak hem de libidonuzu ve cinsel performansınızı artıracaktır.

3. Kötü Yaşam Alışkanlıklarını Bırakın

Belki siz bunu duymaktan yoruldunuz ama biz doktorlar söylemekten yorulmadık. Kötü yaşam alışkanlıkları sağlık sorunlarının baş nedenlerinden bir tanesidir. Buna cinsel sağlık da dahil!

Aşırı sigara ve alkol tüketimi uzun vadede kan damarlarında daralma yaratacağı için iktidarsızlık sorunu ile direkt bağlantılıdır. Yatak odasında işler yolunda gitsin istiyorsanız sigara ve alkol alışkanlığının yerine egzersiz ve iyi beslenme gibi doğru alışkanlıkları koymanızı önerebilirim.

4. Güneşten Faydalanın

Uyumamıza yardımcı olan melatonin hormonu aynı zamanda cinsel isteği de baskılar. Melatonin hormonunun üretimi güneş ışığı ile birlikte durur. Daha az melatonin ise daha fazla libido demektir! Yani libidoyu artırmak istiyorsanız güneşten faydalanın. Özellikle de melatonin üretiminin üst noktaya çıktığı kış aylarında güneşli günlerin yardımıyla cinsel dürtünüz de uyanık kalacaktır.

5. Stresi Azaltın

Stres için “cinsel performans katili” desem sanırım abartmış olmam! Kalp atış hızını ve kan basıncını etkileyen stres, vücudun her bölgesini etkilediği gibi cinsel performansta da azalmaya neden olur. Ereksiyon ve orgazm sorunlarını tetikleyebilecek bu olgudan kurtulmak, meditasyon ve/veya egzersiz yapmakla, keyifli aktivitelere katılmakla ve partnerle sağlıklı bir iletişim sayesinde mümkün.

6. Mastürbasyonla Pratik Yapın

Özellikle erken boşalma sorunu yaşayan kişilerin ereksiyon süresini uzatması için mastürbasyon iyi bir pratiktir. Ancak kişiyi strese sokmayacak, rahat bir ortamda yapılması gerekir. Uygun olmayan ortamlarda acele ile yapılacak mastürbasyon durumu daha kritik bir noktaya taşıyabilir, dikkat!

7. Partnerinizin İhtiyaçlarını Anlayın

Seks karşılıklı bir haz paylaşımıdır. Partnerinizin arzularına önem vermeniz, ihtiyaçlarının farkına varmanız hem onun hem de sizin daha fazla zevk almanızı sağlayacaktır.

8. Problemleriniz İçin Bir Uzmana Başvurun

Sertleşme problemi, erken boşalma, penis küçüklüğü ya da başka cinsel sağlık sorunları yaşıyorsanız bir androloji uzmanından yardım almanız en doğrusudur. Çünkü tüm bu problemler güncel tedavi alternatifleri ile düzeltilebilir. Daha iyi bir cinsel yaşama sahip olmayı istemek asla utanılacak bir şey değildir.