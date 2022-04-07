40 yaş ve üzeri erkeklere: Peniste sert plaklara dikkat!

Akut evresinde, yani henüz plak oluşumunun gerçekleşmediği evrede ilaçlarla kontrol edilebilen bu sağlık sorunu kronikleştiğinde, peyroni hastalığından kurtulmanın tek yolu ameliyattır. Penisteki eğrilik derecesi arttığı takdirde cinsel ilişkinin anatomik olarak imkansız hale gelebilmesine yol açan Peyronie hastalığı 40 – 70 yaş aralığındaki erkeklerin neredeyse %10’unu etkiliyor. Çok ciddi bir görülme sıklığından bahsediyoruz, dolayısıyla detaylar önemli. Bu hafta Peyronie hastalığı hakkında önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım.



Eğrilik 90 dereceden fazla olabilir



Penis anatomisini incelediğimizde penisin içerisinde 3 ayrı tüp yapısının bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu tüp yapılarından bir tanesi idrar yolu yani üretradır. Diğer ikisi ise sertleşme sırasında içerisine kan dolan süngerimsi dokulardır. Penis içerisindeki tüp yapılarını çevreleyip bir arada tutan esnek bir kılıf bulunur. İşte Peyronie hastalığı da bu kılıfı hedef alır. Normalde tüp yapılarının hareketine uyum sağlayan esnek kılıfta sert plaklar oluştuğunda bu kısım esneme özelliğini kaybeder. Tüp yapılarına kan dolup sertleşme gerçekleştiğinde kılıfın plak oluşan kısmı tüplere uyum sağlayacak şekilde esnemediği için peniste eğrilmeye neden olur. Kılıfın tek bir yerinde ya da birden fazla bölgesinde plak oluşabilir. Plak veya plakların oluşumuna göre penisteki eğrilme 90 derece ve hatta üzerinde olabilir. Bu durum ağrılı sertleşmeyi, öz güven eksikliğini ve cinsel yaşamın sona ermesini beraberinde getirebilir.

Kesin nedeni bilinmiyor

İlk olarak 18. yüzyılda incelenen ve inceleyen Fransız cerrahın ismini alan Peyronie hastalığı, doğuştan penis eğriliğinden farklı olarak 40 yaş ve üzerindeki erkekleri etkiler. Oluşum mekanizması da doğuştan penis eğriliğinden farklıdır. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte bu hastalığa yol açabilen çeşitli risk faktörleri bulunduğu ifade edilebilir. İlişki esnasında penise travma alınması, genetik yatkınlık, erkeklik hormonundaki düşüklük, bağ dokusu bozuklukları ve otoimmün bozukluklar kılıfta sert plaklar oluşumuna yol açabilen faktörler arasında yer alır.

Tedavisi mümkün

Penise dokunulduğunda sert plakların net bir şekilde hissedilmesi hastalığın kronik evresinde olduğunu gösterir. Kronik evredeki Peyronie hastalığının tedavisi cerrahidir. Rekonstrüktif nitelik taşıyan operasyon özen gerektirdiği için hasta konforu adına genel anestezi tercih edilir. Cerrahi sırasında kılıfta penis eğriliğine neden olan sert plak veya plaklar çıkarılır. Çıkarılan plakların yerine genellikle bacaktaki toplardamardan elde edilen greftler dikilerek, kılıf fonksiyonlarının yerine gelmesi ve penis eğriliğinin giderilmesi sağlanır. Operasyonda farklı teknikler kullanılabiliyor, teknik seçimi hastanın ihtiyaçları doğrultusunda cerrahlar tarafından belirleniyor.

Peyronie hastalığının görülme sıklığı artıyor mu?

Cinsel işlev bozuklukları ve penis şekil bozuklukları ile ilgili artık erkekler tedavi seçeneklerine başvurmaya eskisinden çok daha yatkın. Öz güveni azaltan, erkekleri psikolojik anlamda zora sokan ve aynı zamanda çiftlerin arasındaki ilişkiye de zarar veren durumlar karşısında tedavi seçeneklerine başvurulması Peyronie hastalığının düşünüldüğünden de yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla görülme sıklığında bir artıştan değil, erkeklerin değişen tutumlarından bahsedilmesi çok daha doğru bir yaklaşım olacak. Erkek sağlığı hakkındaki farkındalığın yükselmesi, erkeklerin tedavi alternatifleri olduğunu öğrenmesi ve kadınların da tedavi süreçleri için manevi destekleri, daha sağlıklı ve konforlu bir yaşama ulaşılmasını sağlıyor.