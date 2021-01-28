Online itibarımızı nasıl koruruz?

İnternet teknolojisinde yaşanan bu hızlı gelişme ve her geçen gün yeni bir uygulamanın da hayatımıza girmesiyle beraber yüz yüze etkileşimimiz azalırken internet ortamındaki etkileşimimiz ise hızla artmaya devam ediyor. Beğeni sayısı, izlenme sayısı, takipçi sayısı, olumlu yorumlar, olumsuz yorumlar, etkileşim oranı, özgün içerik, telif gibi kavramlar ise sadece markaların, kurumsal şirket ve hesapların değil hepimizin hayatının bir parçası haline geldi. İnternet ve sosyal medyanın hayatımızın bu denli odağı haline gelmesiyle beraber ‘Online İtibar’ kavramı da önemli kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaya başladı. ‘Online İtibar’ geniş bir kavram olmakla beraber bu yazıda sadece hukuken nasıl korunacağı değerlendirilecektir.

Online itibar yönetiminin bir ayağı şirketlerin, kurumsal ve kişisel markaların pozitif yönde bilinirliğini ve güvenilirliğini arttıran teknik faaliyetleri içerirken bir diğer ve en önemli ayağı ise hukuki hakların doğru kullanımını içerir. Nitekim şahsımıza veya şirketimize karşı internet ortamında her hangi bir hakaret, iftira, karalama içeren yayın, içerik, onur kırıcı hareket, özel hayatın gizliliğini ihlal ve benzeri kişilik haklarının ihlalini içeren herhangi bir girişimde bulunulduğunda; gerek online itibarımızın gerekse kişilik haklarımızın korunması için izlenmesi gereken yol hukuki hakların doğru ve etkin kullanımıdır.

Bu kapsamda karşımıza öncelikle ve özellikle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması talepleri gelir. Peki erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması nasıl talep edilecektir?

Erişim engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması nasıl talep edilir?

İnternette yapılan her hangi bir yayın, içerik, fotoğraf, görüntü, yorum nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişi veya şirket içerik sağlayıcısından, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısından içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak da içeriğin çıkarılmasını veya erişimin engellenmesini talep etme hakkı bulunur. Bu talepler içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı tarafından yirmi dört saat içerisinde cevaplandırılır. Hakim de bu kapsamdaki başvuruları en geç yirmi dört saat içerisinde karara bağlayarak vermiş olduğu içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını doğrudan uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderir. Peki kimdir bu içerik sağlayıcı ile yer sağlayıcı? Kanunda tanımlandığı şekliyle içerik sağlayıcı, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayanlar; yer sağlayıcı ise, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işletenlerdir. Bununla beraber Kanun içerik ve yer sağlayıcılara tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurma yükümlülüğü getirerek kişilik hakkı ihlal edilenlerin başvurularının muhatapsız kalmasını da önlemeye çalışmıştır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcılar ayrıca idari para cezasıyla cezalandırılabilecektir.

Yasalardan doğan diğer haklarımız neler?

İnternette yer alan her hangi bir içerik nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişinin ayrıca Türk Medeni Kanunundan doğan dava hakları ile şartları mevutsa maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı da vardır. Suç teşkil eden kişilik hakkı ihlalleri ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde ise bu ihlallere maruz kalan kişi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayette de bulunulabilir.