Online alışverişte ürün ve hizmet iadesi nasıl yapılır?

Online alışverişin zamandan tasarruf ve aynı ürünü mağaza fiyatından daha ucuza satın alabilme gibi olumlu taraflarının yanı sıra satın alınan ürünü fiziksel olarak kontrol ve deneme imkanı bulunmadığından ürünün tüketici tarafından istenen şekilde teslim edilmemesi gibi olumsuz tarafları da mevcut. Bunun yanı sıra alışveriş yapılan internet sitesinin güvenilirliği de önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki sırf bu olumsuzluklar sebebiyle hele ki sosyal mesafenin oldukça önemli olduğu ve ne kadar az temasta bulunursak o kadar çok kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını koruyabileceğimiz şu günlerde online alışverişten vaz mı geçelim? Güvenilir bir alışveriş sitesinden, kanundan doğan haklarımızı bilerek ve gerektiğinde bu hakları kullanarak bu olumsuzlukları bertaraf edebilir ve online alışveriş ile ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam edebiliriz.

Online alışveriş sitesinden satın alınan bir ürün veya hizmette hiçbir ayıp veya kusur olmasa da herhangi bir gerekçe göstermeden bazı istisnalar hariç iade etme imkanı mevcut. Kanunda bu hak ‘Cayma Hakkı’ olarak isimlendiriliyor. İşte bu yazıda online alışverişte cayma hakkı ve şartları değerlendirilecek.

Cayma hakkı nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ifade edildiği şekliyle; uzaktan iletişim araçları kullanılarak kurulan mesafeli sözleşmelerde, tüketici herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Yani cayma hakkı, internet üzerinden satın alınan bir ürün veya hizmet ayıplı veya kusurlu olmasa dahi tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu ürün veya hizmeti iade edebilme ve her hangi bir kesinti olmaksızın da ödediği bedeli iade alabilme hakkıdır.

Cayma hakkının kullanım şartları neler?

Cayma hakkının 14 gün içerisinde kullanılması gerekir. 14 günlük süre satın alınan bir ürün ise ürünün teslim edildiği tarihte, hizmet ise sözleşme tarihinde işlemeye başlar. Cayma hakkına ilişkin bildirimin 14 günlük bu süre içinde tüketici tarafından satıcıya yöneltilmiş olması ise yeterlidir. Bununla beraber Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; eğer tüketici cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir ancak her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğinin ispatı ise satıcının sorumluluğundadır. Kanun bu düzenleme ile tüketiciyi korumakta ve 14 günlük cayma süresi geçirilmiş olsa da tüketici bu hak konusunda bilgilendirmemişse cayma hakkını kullanabilmesi sağlanmaktadır. Cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde satıcı tüketici tarafından yapılmış tüm ödemeleri iade etmekle, tüketici ise cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ürünü satıcıya geri göndermekle yükümlüdür. Satıcıdan ürünün kendisi tarafından teslim alınacağına bir teklif gelmesi ise ürünün tüketici tarafından iadesinin istisnasını oluşturur.

Cayma hakkının istisnaları neler?

Cayma hakkının kullanılamayacağı bazı istisnalar da mevcuttur. Örneğin tüketicinin istekleri doğrultusunda kişiye özel hazırlanan mallar, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar cayma hakkının istisnaları arasındadır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde sıralanan istisna kapsamındaki ürün ve hizmetlerin alım satımına ilişkin sözleşmelerde taraflar aksini kararlaştırmış olmadıkça cayma hakkı kullanılamayacaktır.