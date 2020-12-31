Yeni yılda dişlerinizi koronavirüse teslim etmeyin

Hepimizi zorlayan bu süreçte sevdiklerimizden ayrı kalıyoruz. Ekonomik olarak dünyaca zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oluşan yeni dünya düzeni var ve çoğumuz buna kendimizi entegre etmekte zorluk çekiyoruz.

Ama tüm bunları atlatmanın yolu inanın çalışmak, kendini geliştirmektir. Bizler, karantina sürecinde daha çok okuduk, araştırdık, online seminerler düzenledik ve ardından kısa sürede kliniğimize sizler için geri döndük. İlk adımımız öncelikle dezenfeksiyon oldu.

Her hastamızdan sonra odalardan aletlere, girişten ortak alanlara her yeri ultraviyole lambalarla ve gümüşnitrat iyonik temizlemeyle dezenfekte ettik. Ekibimiz bu konuda oldukça hassas davrandı. Maskelerimizi, siperliklerimizi, eldivenlerimizi taktık. Koruyucu tulumlarımızı giydik. Ellerimizi, yüzümüzü sık sık bol sabunla yıkadık. Düzenli testlerle takip ettiğimiz kliniğimizde bu sayede hiçbir koronavirüs vakası görülmedi. Demek ki önlem alarak, titiz davranarak korunabiliyormuşuz. Bundan dolayı, ellerinizi mutlaka yıkayın, maske takmayı ihmal etmeyin. Sağlığınıza dikkat edin, ağız ve diş sağlığınızı da ihmal etmeyin. Çoğu insan diş tedavileri için pandeminin bitmesini bekliyor. Pandemi yeni bir durum ve daha bir süre daha hayatımızda olacak, belki de virüslerle yaşamayı öğreneceğiz.

Koronavirüs bizden sosyal hayatımızı aldı, dostlarla eğlencemizi kısıtladı, sevdiklerimize sarılamıyoruz, öpemiyoruz. Tüm bunların yanında dişlerimizi de koronavirüse kurban vermeyelim. Hayatımızı bekletmenin faydası olacağını düşünmüyorum. 2021 yapılacak listemize koronavirüsten korunmayla birlikte ağız sağlımızı da önemseyip, gerekli kontrol ve tedavilerinizi de yaptırın.

Maskeli de gezsek, maskeyi çıkardığımızda pırıl pırıl sağlıklı gülebilelim hep birlikte.

2021 yüzümüzü güldüren, mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir yıl olsun.

Hep birlikte rahatlıkla gülelim, gönül rahatlığıyla.