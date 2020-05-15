Salgın döneminde çocukların diş sağlığını ihmal etmeyin

Çocuklarınızın diş sağlığına özen göstermesi için örneğin kendi diş fırçalarını ve macunlarını seçmelerini sağlayın. Ya da onlar için yeni jenerasyon macunsuz sadece su ile kullanılan diş fırçalarını kullandırmaya başlayın. Gelecek kimyasallardan uzak bir yaşam hedeflendiği için nano minerallerle kaplı misoka diş fırçalarını tercih edebilirsiniz. En sevdiği renk ve tipteki diş fırçasını seçmek oldukça motive edici olabilir. Çocuklara özel olarak hazırlanmış diş hijyeni kitapları okuyun ve videoları izletin. Çocuklarınızın dişlerini 2 dakika fırçaladığından emin olmak için bir zamanlayıcı kullanın. Ya da o zaman süresince dinlemesi için en sevdikleri şarkıları çalın. Çocukları iyi ağız bakımı için ödüllendirin. Onlara şekerli yiyecek vermeyin. Çocuğunuzun diş hekimi ziyaretinden sonra eğlenceli bir etkinlik planlayın.

Çocuklarda florür uygulaması zararlı mı?

Florür, çocuğunuzun diş sağlığı için önemlidir. Bebeklerin (birincil) dişlerde ve yetişkin (kalıcı) dişlerdeki boşlukları azalttığı bilinmektedir. Ayrıca diş minesini sertleştirerek dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. Ancak çok fazla florür diş lekelerine neden olabilir ve çocuğunuzun sağlığına zarar verebilir. Çocuğunuzun florür diş macunu veya gargara yutmadığından emin olun. Florür takviyeleri için tüm talimatları izleyin.

Diş bakımına bebeklikte başlanmalı

Diş hijyeni çocuğunuz bebekken başlamalıdır. 1 veya 2 yaş civarında yumuşak bir çocuk diş fırçası kullanmaya başlayın. Çocuğunuzun dişlerini günde en az iki kez suyla fırçalamalısınız. Ayrıca içinde florür olmayan küçük bir diş macunu da ekleyebilirsiniz. Bu tip diş macunları çocuğunuzun yutması için güvenlidir denilse de aslında diş macunlarının gerek çocuk gerekse erişkinler tarafından çok az kullanılması ve hiç yutulmaması gereklidir. Çocuğunuza dişlerini, diş etlerini ve dilini temizlemesini öğretin.

Diş ipi kullanımı da ihmal edilmemeli

Çocuğunuzun 7 veya 8 yaşına kadar dişlerini fırçalamak için yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Bu süre zarfında, daha büyük boyutlu bir diş fırçası kullanmaya başlayabilirler. Diş fırçalarını her 3 ayda bir veya aşındığında değiştirmelisiniz. Çocuklarınızın 2 dakika dişlerini fırçalamasını sağlamalısınız. Diş ipi kullanımı, çocuğunuzun ağız bakımı rutininin bir diğer önemli parçası olmalıdır. Çocuğunuza günde en az bir kez diş ipi kullanmayı öğretebilirsiniz.