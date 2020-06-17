Laminaların ömrü ne kadar?

Porselen laminalar, dişin yüzeyini kaplayan ve kozmetik kusurları gizleyen, daha beyaz ve hayalinizdeki düzgün bir görünüme sahip olunmasını sağlayan diş estetiği uygulamasıdır.

Eğer doğru malzeme ve teknikle yapılırsa uzun yıllar boyunca dişlerinizin istediğiniz güzellikte görünmesine yardımcı olacaktır. Laminalarda iki seçenek mevcuttur: Kompozit laminalar (bonding) ve porselen laminalar. Hem kompozit hem de porselen lamina kaplamaların avantajları ve olası dezavantajları vardır.

Laminaların kalıcılığı ve ömrü, ömrünüz kadardır. Bu yapılan lens gibi laminalar dişin minesine kaynar gibi bağlanır. Kendi dişinize zarar verir, ne yaparsanız laminanıza da o kadar zarar verirsiniz. Çatal ısırıp kırmak veya düşüp kırmak ya da yeterli fırçalamadığınız için diş eti problemine bağlı hasarlar oluşabilir. Laminaların ömrü porselen veya kompozit kaplamalara ve bunlara ne kadar iyi bakıldığına bağlıdır. Kompozit lamina yani bondinglerin her yıl düzenli diş bakımında polisajlarının yapılması gerekir.

Kompozit ve porselen kaplamalar arasındaki fark nedir?

Kompozit kaplamalar, dişe bir seferde bir tabaka halinde uygulanan sentetik bir reçine ve cam karışımından yapılır. Porselen laminalar, dişin ön yüzüne yerleştirilen lens inceliğinde porselen kaplamalardır.

Kompozit kaplamaların avantajları, porselen kaplamalar kadar pahalı değildir. Çatlaklar onarılabilir. Doğal dişler daha az inceltilir. Dezavantajları ise daha az dayanıklıdır ve lekeler daha kolay ortaya çıkar. Kullanım ömrü porselen kaplamalardan daha kısadır. Kompozit kaplamalar porselen kadar doğal görünmeyebilir, en azından daha biraz daha mat görünebilir.

Porselen kaplamaların avantajları lekelere karşı daha dayanıklıdır. Son derece doğal estetik bir görünüm sağlar. Daha uzun ömürlüdür. Potansiyel dezavantajlar ise hasarlı kaplamalar tamir edilemez, değiştirilmeleri gerekir. Tedavinin tamamlanması daha uzun sürer (normalde 3 gündür).

Değiştirilme sebepleri

Zamanla diş etleri yavaş yavaş geri çekilir ve dişin kökü ile kaplama arasındaki boşluğu ortaya çıkarır. Bu kenarda leke veya ince kahverengi bir çizgi olabilir. Malzemeler (porselen veya kompozit) günlük kullanım basıncı ile zayıfladıkça, kaplamalar zamanla kırılabilir. Diş kaybı, erozyon veya çürüme nedeniyle kırılabilir.

İki tedavide de gece koruyucu plağı kullanmak gerekir. Toplumun % 70 diş sıktığını düşünürsek gece plağı, ister bonding ister lamina olsun, iki tedavide de hem kendi dişlerinizi hem laminalarınızı korur.