Diş eti çekilmesi ve tedavisi

Materia alba (sarı tabaka) temizlenmezse tükürük yapısındaki minerallerle birleşerek diş taşı oluşturur. Diş taşı temizliği periyodik olarak 6 ayda bir yapılmayan bireylerde hem anaerob bakteri dediğimiz dişeti hastalığı yapan bakteriler üremeye ve çoğalmaya devam eder hem de diş taşı oluşan bölgede dişeti çekilmesi başlar. Böylece dişeti hastalığı gingivitis aşamasından periodontitis aşamasına geçmiş olur. Dişeti cebi oluşumu, çekilmesi beraberinde kemik kaybı başlar.

Dişeti cebi oluşumu aynı zamanda ağız bakımı halen yetersiz ise dişeti altında diş taşı oluşumuna neden olacaktır. Küretaj işlemi ile dişeti altındaki diş taşları temizlenip anaerob bakteri üremesi için elverişli ortam uzaklaştırıldığında henüz kemik kaybı olmayan bölgelerde dişeti çekilmesi geri dönüşebilir. Küretaj işlemi ile ağız ortamı sağlıklı hale getirilip dişeti çekilmesi durduktan sonra eğer gerekli ise yumuşak doku operasyonları ile dişeti çekilmesi olan bölgeler tedavi edilebilir.

Yumuşak doku operasyonlarında gerekli olan yumuşak doku greftleri hasta ağzında sağlıklı dokulardan elde edilir. Şiddetli kemik kaybının olduğu bireylerde yumuşak doku operasyonları kemik greftleri ile desteklenerek diş kaybının önüne geçilebilir. Bu operasyonlardan sonra ağız bakımı yetersizse hasta ve hekimin onca çabasına rağmen tekrar dişeti çekilmesi ve kemik kaybı görülecektir. Bu nedenle diş hekiminin yaptığı operasyonlar sonrasında hastanın ağız bakım alışkanlıkları çok ciddi önem teşkil eder.



Önüne geçilmeyen dişeti hastalığı çürüksüz diş kaybına sebep olabilir. Hastalık kısa sürede oluşmadığı gibi çözümü de kısa süreli değildir. Bu nedenle dişeti hastalığı son aşamaya gelmeden düzenli diş hekimi kontrolleri ile başlangıç aşamasında durdurulabilir.