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Diş bakımı tüyoları
Bugün sizlere diş bakımı hakkında tüyolar vereceğim. İşte diş bakımı konusunda dikkat etmeniz gerekenler…
- Diş fırçanız sizin için uygun mu? Unutmayın çok sert diş fırçası kullanmak dişlerinize zarar verir. Günde 2 kez orta sertlikte bir diş fırçası ile doğru tekniği kullanarak dişlerinizi fırçalamalısınız
- Dişlerinizi daha iyi temizlemek amacıyla sert fırçaladığınızda dişlerinizin mine tabakasını aşındırıyorsunuz. Bu da dişlerde hassasiyete neden oluyor. Bu aşınmaları diş renginde estetik dolgularla kapatıyoruz. Aksi halde, aşınmalar dişin sinirine kadar ilerliyor.
- Fırça ile dişlerimizin arasına giremediğimiz için diş ipi kullanarak diş aralarındaki plağı uzaklaştırmalıyız. Dişlerinizi günde 5 kere bile fırçalasanız, dişlerin ara yüzlerinde çürük oluşmasını engelleyemezsiniz. Diş İpi kullanmanız şart.
- Sadece dişleri fırçalamak yeterli değil, dil üzerindeki bakteriler de ağız kokusuna yol açar. Dilinizin yüzeyini özel dil temizleyiciler ile temizlemelisiniz. Ya da fırçanızla dil üstünü fırçalayın.
- Bakteri plağına karşı etkili sıvı ağız bakım ürünü ile ağzınızı çalkalayarak bakterilerin yayılmasını engelleyebilirsiniz.
- Evde hazırlayacağınız tuzlu su da iyi bir ağız gargarası. Küçük bir pet şişe suya az tuz ilave edip çalkalayın. Diş etlerinize ve ağızdaki yaralara çok iyi gelecek.
- Diş etleriniz kanıyorsa fırçalamayı bırakmayın ve en kısa zamanda diş hekiminizi ziyaret edin. Diş eti problemleri tedavi edilmediği sürece iyileşme göstermez. Artarak devam eder.
- Diş etindeki iltihap dişi çevreleyen kemiğe ulaşarak eritmeye başlar. Dişi tutan kemik zayıfladığı için de dişiniz sallanmaya başlar. Başlangıç aşamasında önlem alınmazsa, dişinizi kaybedebilirsiniz.
- Diş etleriniz kanıyorsa, kanayan yerleri özellikle daha fazla fırçalayın. Fırçaladıkça kanamanın azaldığını göreceksiniz. Fırçalamadan sonra tuzlu su gargara diş etlerinize çok iyi gelecek.
- Dişlerinizi fırçalarken mideniz bulanıyorsa daha küçükbaşlıklı bir diş fırçası kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Dişler, akşam yatmadan önce mutlaka fırçalanmalıdır. Bakterilerin bütün gece ağızda kalıp çürüğe yol açmaması açısından bu çok önemli.
- Diş taşı temizliğinin de hiçbir zararı yoktur. Eğer diş taşları temizlenmezse diş etinde iltihap oluşur ve bu iltihap kemiğe ilerler (8. madde).
- Elma, armut, havuç gibi yiyecekleri öğün aralarında tüketebilirsiniz, bunlar dişlerinizin mekanik temizliğini sağlar.
- Gün içinde dişlerinizi fırçalayamıyorsanız mentollü şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz. Besin artıklarının karyojenik özelliğini azalttığı gibi ağız içi sirkülasyonunu değiştirdiğinden ağız hijyeninizi korur.
- Dişlerin çürümesini hızlandıran asitli ve şekerli yiyecekler tüketildikten sonra etkin bir ağız temizliği sağlanmalıdır. En azından suyla ağzınızı çalkalayın.
- Dişlerinizin koyu renk olmasının nedeni sıklıkla tüketilen içecekler. Koyu çay, kahve, kola, kırmızı şarap... Mümkünse bunların yerine başka içecekler tüketin. Mesela açık çay, yeşil çay, soda, beyaz şarap…
- Bol sıvı alımı ağzınızı nemli tutacağı için ağız kokusunu azaltır. Özellikle sigara içen bireyler, ağız kuruluğunu önlenmek için sık sık sıvı gıdalar tüketmelidir. Günde en az bir litre su içmelisiniz.
- Çocuklarınızın dişlerini ilk çıktığı andan itibaren gazlı bezle silin. Küçük diş fırçasıyla temizleyin.
- Çocuklara her annenin bırakabileceği en büyük hediyelerden biri çürüksüz bir ağız. Her anne çocuğuna bunu sağlayabilir. Yeter ki siz fırçalayın, sonra da onlara fırçalatın.
- 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret etmek, dişlerinizdeki ufak problemlerin ilerlemeden tedavi edilmesi açısından önemlidir. Dişlerinizi kaybetmeden bir ömür geçirmeyi hedefleyin