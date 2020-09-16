Botoks ile diş estetiği tedavileri

Öyle ki dişlerdeki sağlık problemleri en son safhaya gelmeden yani şiddetli ağrıya neden olacak kadar artmadan dikkate alınmıyor. Durum böyle olunca da diş hekimleri genellikle ağrı ile özdeşleştiriliyor. Neyse ki bu yaygın alışkanlık günümüzde giderek değişmeye başladı. Artık hastalarımız, gülüşlerini değiştirmek ve inci gibi dişlerle estetik bir gülümsemeye kavuşmak için diş hekimlerini düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Diş estetiğinde sunulan en yeni uygulamaları takip ederek daha sağlıklı ve estetik bir gülüşe sahip olabiliyorlar.

Peki, diş estetiğinde uygulanan en modern tedaviler neler?

Dişler estetik laminalar ve beyazlatma tedavileri ile daha sağlıklı ve estetik hale getirilebilir. Estetik porselen lamina ve veneerlerle, hayal edilen gülümsemeye kavuşulabilir. Bazı durumlarda ise yüz bir bütün olduğu için daha farklı bir yaklaşımlar da uygulanabilir. Bu uygulamalar arasında en modern yöntemlerden biri olan botoks enjeksiyonu gelir.

Dişlerimizde zamanla yani yaş ilerledikçe aşınma oluşması normaldir. Hatta çene ucu ve burun arasındaki mesafe kısalabilir, dudak kenarlarında ise mimik çizgileri ortaya çıkabilir. Burun kenarından aşağıya inen gülme çizgileri belirginleşir. Yerçekiminin de etkisiyle yanaklar aşağıya doğru sarkabilir. Tüm bu değişimler çok yavaş olsa da zamanlar daha da belirginleşerek devam eder.

Dişlere yapılan tedaviler, çevre dokular da desteklenirse daha çekici ve sağlıklı bir gülümsemeye dönüşebilir. Böyle bir gülümseme diş tedavisinden sonra dudaklardaki doku kaybı, dermal dolgu maddeleriyle hafifçe desteklenebilir. Bu destekleme, yeniden dudak yapma değil, tam tersine, dokulardaki kaybı tamamlamak amacıyla yapılabilir.

Belirgenleşen gülme çizgileri, elmacık kemik ve yanaklarda oluşan çökmeler yine dolgu maddeleriyle doldurulabilir. Başka bir yüze ve ifadeye dönüşmeden yapılan bu tedavi dudak-diş estetiğini ve bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olabilir.

Botoks uygulamasını çoğunlukla göz çevresi ve alında oluşan mimik çizgileri belirginleşmesin diye yapılır. Amaç, yüz ifadesini değiştirmek değildir. Sadece daha genç bir ifade kazandırmak ve kişinin kendine güveninin artmasına yardımcı olmak için uygulanır.

Bununla birlikte, gülerken diş etlerinin çok fazla gözükmesi anlamına gelen gummy smile sorunu ise yine dermal dolgu materyalleri ve botoksla daha estetik hale getirilebilir.

Estetik gülüş tasarımı, bütün yüzün uyumlu olmasını sağlar. Bu yüzden, tüm dünyada uygulanan bu konseptte; diş estetiği üzerine çalışan diş klinikleri, yüzü bir bütün olarak değerlendirerek daha kapsayıcı bir tedavi planı uygular.

Botoks ayrıca bruksizm denilen, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı olan hastalar için de ameliyatsız bir tedavi seçeneği olarak da uygulanmaktadır. Bu sayede dişlerinin ve uyku düzenlerinin daha sağlıklı hale gelmesi sağlanabiliyor.

Peki botoks nasıl etki ediyor?

Botoksun kas kuvvetini azaltma etkisi var. Bu nedenle, ilk olarak fizik tedaviciler tarafından kullanılmıştır. Ayrıca yüzde çok fazla çalışan kasların dengelenmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

Ağzı kapatmaya ve yemek yeme sırasında, dişleri sıkmaya yarayan masseter kası; diş sıkma alışkanlığı olanlarda, daha fazla gerildiği için tıpkı kol kasları gibi kuvvetlenmektedir.

Bu aşırı kuvvetlenmiş kasa, botoks uygulanarak, kuvveti azaltılabilir ve çiğneme kaslarının dengelenmesi ise dişleri sıkmayı engeller. Botoks tedavisi, kesinlikle acı vermeyen, bruksizm dahil dişteki ve yüzdeki birçok sağlık ve estetik sorununu iyileştiren yararlı bir tedavidir.

Daha fazla bilgi almak için mutlaka alanında uzman bir diş hekimine başvurmanız gerekir.