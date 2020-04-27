Testosteron tedavisinin cinsellik üzerine etkileri nelerdir?

Anne rahminde gelişen embriyonun genital organları, ortamda bulunan testosteron etkisiyle erkek cinsel organlarına farklılaşır. Ergenlik dönemine girerken artan testosteron seviyeleri peniste büyümeye, kemik - kas yapımında artışa ve erkek tipi vücut kıllanmasına yol açar. Ancak ilerleyen yaşlarda testosteron seviyeleri giderek azalır. Özellikle kırklı yaşlardan sonra belirginleşen bu azalma nedeniyle erkek beden ve ruh sağlığında bazı olumsuz değişiklikler ortaya çıkar.

Son yıllarda düşük testosteron düzeyine sahip erkekler için geliştirilen testosteron tedavilerinin popülaritesi giderek artmaktadır. Belirli bir eşik değerin altında testosteron düzeyine sahip olan erkeklere dışarıdan testosteron tedavisi uygulamak, bu kişilerin cinsel sağlıklarını yeniden tesis eder ve cinsel isteklerini yerine getirir. Testosteron tedavisinin sertleşme bozukluklarını iyileştirebileceği ve meni miktarını artırabileceği kaydedilmektedir.

Testosteron seviyesini düşüren çeşitli hastalıklar, yaşı ileri olmayan erkeklerin de birtakım sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına neden olur. Doğumsal bozukluk, travma, iltihap ya da ameliyat nedeniyle testisleri tahrip olmuş erkeklerde testosteron seviyeleri genç yaşlarda düşebilir ve hipogonadizm adı verilen klinik tablo ortaya çıkar. Hipogonadizm sadece testislerdeki bir bozukluktan kaynaklanmaz. Testosteron üretimini tetikleyen beyin bölgeleriyle ilgili sorunlar (tümör, genetik hastalıklar vs.) da testislerin işlevini olumsuz yönde etkiler ve testosteron seviyesini düşürür.

Bu durumdaki erkeklere testosteron tedavisi jeller, yamalar veya enjeksiyonlar şeklinde uygulanabilir. Testosteron tedavisi sadece cinsel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, testosteron eksikliğinde daha fazla görülen şeker hastalığı, obezite, yüksek kolesterol ve depresyon gibi bir çok sağlık sorunun tedavisine de katkı sağlar. Testosteron tedavisinin başarılı olabilmesi için bireylerin alkol ve sigaradan uzak durmaları, şeker tüketiminizi azaltmaları, fazla kilolarından kurtulmaları ve stresten olabildiğince uzak durmaları gerekmektedir.

Referanslar

Sexual Medicine Reviews

Rastrelli, Giulia, MD, PhD, et al.

“Testosterone Replacement Therapy for Sexual Symptoms”

(Full-text. Published online: February 22, 2019)