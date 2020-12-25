Testosteron tedavisi kilo vermede yardımcı olabilir mi?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, testesteron hormonunun sadece cinsellik için değil, birçok metabolik ve yapısal vücut fonksiyonu için gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Uluslararası Obezite Kongresi’nde (ECOICO) sunulan ilginç bir klinik araştırmanın bulguları, testosteron tedavisinin kilo vermenin anahtarı olabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle düşük testosteron değerlerine sahip (hipogonadizm) hastalarına uygulanan testosteron tedavisinin obezite cerrahisi kadar etkili olabileceğini ortaya koyan araştırmacılar, obezite sorunu yaşayan birçok erkeğin ameliyat olmaksızın sağlığına kavuşabileceklerini kaydettiler.

Düşük testosteron değerlerine sahip 773 Alman erkek hastanın verilerini inceleyen araştırmacılar, bu hastaların 471’inin obezite sorunu yaşadıklarını saptadı. Obezite problemi bulunan, ortalama yaşları 61 olan 276 hasta, testosteron tedavisini kabul ederek 3 ayda bir testosteron iğnesi vuruldu. Ortalama yaşları 64 olan 195 hasta ise bu tedaviyi almak istemediler. Ortalama olarak 11 yıl boyunca bu hastaların verilerini inceleyen araştırmacılar, testosteron kullanan hastaların belirgin şekilde kilo verdiklerini ortaya koydular. Tedavi sürsince kilolarının ortalama %20’sini kaybeden bu hastaların bel çevrelerinin ortalama 13 cm, vücut kitle endekslerinin de ortalama 7.6 puan azaldığı gözlendi.

Testosteron tedavisi almak istemeyen hastalar ise 11 yıllık süre sonunda kendi ağırlıklarının yaklaşık %6’sı kadar kilo aldılar, bel çevrelerinde 7 cm, vücut kitle endekslerinde de ise 2 puanlık bir artış gözlendi.

Araştırmacılar testosteron kullanan ve kullanmayan hastaların yaşam süreleri arasında da farklılıklar gözledi. Testosteron tedavisi gören hastaların %8’i tedavi sürecinde hayatlarını kaybederken, bu tedaviyi almayan hastaların %32’sinin aynı zaman zarfında hayatını kaybettiği gözlendi. İki gruptaki kalp-damar rahatsızlıklarında da kayda değer değişiklikler saptandı. Testosteron tedavisi gören hastalar arasından kimse kalp krizi geçirmedi; ancak bu tedaviyi görmeyen hastaların çeyreğinden fazlası kalp krizi geçirdi.



Tüm bu bulgular obezite sorunu yaşayan erkeklerin mutlaka testosteron değerlerinin ölçülmesi gerektiğini, bu hormonun seviyesinde düşüklük saptanması halinde testosteron tedavisine başlanmasının belirgin faydaları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle obezite sorunu yaşayan erkeklerin herhangi bir cerrahi işlemden önce bir endokrinoloji uzmanı ile görüşmeleri önem arz etmektedir.

Kaynak:

https://eco-newsletter.co.uk/11-years-of-data-add-to-the-evidence-for-using-testosterone-therapy-to-treat-obesity-including-as-an-alternative-to-obesity-surgery/