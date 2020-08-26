Prostat büyümesinde cinsel sağlığı bozmayan yeni tedaviler

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde yaşam şekli değişiklikleri (fiziksel aktiviteyi arttırma, yatmadan önce sıvı kısıtlaması, alkol-kafein tüketimini azaltma, kilo verme vb.), ilaçlar (alfa blokörler ve 5-alfa redüktaz inhibitörleri) ve cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Ancak bu tedavilerin birçoğu başta boşalma ve ereksiyon sorunları olmak üzere cinsel yan etkilere yol açabilir. Bu durum da birçok hastanın tedaviyi bırakmasına ve cerrahi işlemlerden uzak durmasına neden olur.

Son yıllarda üroloji alanında kaydedilen ilerlemeler, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde yeni alternatiflerin geliştirilmesine olanak vermiştir. Bu tedavilerin klasik tedavilerden daha etkin olduğunu ileri süren araştırmacılar, yeni geliştirilen bu yöntemlerin cinsel sağlık üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını iddia ediyor. İyi huylu prostat büyümesinde yeni geliştirilen bu tedavi alternatiflerini sizler için derledik.

Prostatik Üretral Lift: Büyüyen prostat dokusunun idrar kanalını tıkamaması için küçük, kalıcı askılarla asılarak idrar kanalının açık tutulmasını sağlayan bir tedavi şeklidir. Bu tedavide prostat dokularının çıkarılması söz konusu olmadığından, herhangi bir kanama ortaya çıkmaz. Ayrıca prostatın hemen yanında seyreden ve penisin sertleşmesini sağlayan sinir dokularının zedelenme ihtimali yoktur. Mesane boynu çevresindeki prostat dokusu korunarak meninin geri kaçması (retrograd ejakülasyon, geri boşalma) sorununu önlenmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration - FDA) tarafından onaylanan bu tedavinin yan etkileri kısa sürelidir (idrar yaparken yanma, kanama ve ani idrara sıkışma hissi). Bu tedavi kanıtlanmış etkinliği ve güvenirliği ile hızlı bir tedavi alternatifi sunarken, cinsel fonksiyonları korur.

Su Buharı Termal Terapisi: Isı enerjisi kullanılarak büyüyen prostat dokuları buharlaştıran ve böylelikle idrar yollarındaki tıkanıklığın giderilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Isı enerjisi prostatın sınırlı bir bölgesine yönlendirildiği için sinir dokuları ve mesane boynu korunur. Bu sayede sertleşme bozukluğu ve boşalma bozukluklarının önüne geçilmiş olur. Bu tedavinin en sık görülen yan etkileri idrar yaparken yanma, idrarda kan olması, idrar yolu enfeksiyonları ve ani sıkışma hissidir.

Sulu Aşındırma: Yüksek basınçlı steril su kullanılarak prostat dokusunun aşındırılması ve böylelikle idrar kanalındaki tıkanıklığın giderilmesi işlemidir. Bu işlem robot yardımlı bir cihaz kullanılarak gerçekleştirilir ve tıkanıklığa neden olan prostat dokusu otonomik olarak çıkarılır. Bu sayede çevre organ yaralanmaları ve mesane boynu hasarı önlenir, sertleşme bozukluğu ve boşalma bozukluklarının önüne geçilebilir. Çok kısa sürede uygulanan bu tedaviden sonra nadiren mesane spazmı, idrar yolu enfeksiyonu, kanama ve idrar yolu darlıkları görülebilir.

Prostat büyümesi tedavisi için geliştirilen bu yeni tekniklerin uzun dönem sonuçları henüz olmasa da, eski tedavilere nazaran daha az cinsel yan etkilere yol açtığı görülmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede popüler hale gelen bu tedaviler ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Prostat tedavisi alanında devam eden bilimsel araştırmalar, bu hastalığın erkek cinsel sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini tamamen ortadan kaldırmaya odaklanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu tedaviler sayesinde prostat büyümesi erkekler için korkutucu bir hastalık olmaktan çıkacaktır.