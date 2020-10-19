Peniste üşüme hissi neden olur?

Vücudun herhangi bir bölgesinde cilt sıcaklığını etkileyen faktörler ortam ısısı, havadaki nem, ter bezi aktivitesi ve en önemlisi de kan akımıdır. Penis cildinin sıcaklığı da aynı şekilde hava sıcaklığı ve nem gibi çevresel faktörlerden etkilenir. Ayrıca penis ısısı bu organın deri dokusundaki terlemeyle ve cinsel uyarının neden olduğu kan akımıyla da değişebilir.

Cinsel uyarı ile beraber penisteki kan akımı artar ve ereksiyon (erkek cinsel organında sertleşme) başlar. Penis damarlarında kan akımı artışı, bu organın ısısında yaklaşık olarak 3,3 °C yükselmeye neden olur. Genç erkeklerde bu sıcaklık artışı daha belirgin şekilde izlenirken, yaşla beraber ereksiyon sırasındaki ısı artışı daha düşük seviyede gerçekleşir. Yine şeker (diyabet), kalp, yüksek tansiyon ve kolesterol hastalarında da ereksiyon sırasındaki ısı artışının daha az olduğunu saptayan araştırmalar mevcuttur.

Cinsel uyarılmayla beliren kan akım artışı penis başında, penisin diğer bölgelerine göre daha azdır. Bu da görece olarak penis başının daha soğuk hissedilmesine yol açabilir. Cinsel uyarılmadaki yetersizliğin de penise giden kan akım miktarını azaltabileceği ve bu duruma cinsel isteksizlik ve sertleşme problemlerinin de eşlik edebileceği unutulmamalıdır. Özellikle penis başının kanla dolmasını etkileyen ateroskleroz (damar sertliği) veya genital bölge travması gibi faktörler, penis başına giden kan miktarını daha da azaltıp, bu bölgenin daha da soğuk hissedilmesine neden olabilir. Bununla beraber nörolojik (sinir sistemi) hastalıklar veya daha önceden geçirilen penis ameliyatları da penis başı üşümesinden sorumlu olabilir. Özellikle multiple skleroz (MS) ve diyabet gibi tüm vücuttaki sinir iletimini olumsuz yönde etkileyen hastalıklar, penis sinirlerini de etkileyerek peniste hissizlik ve soğukluk gibi durumlara yol açabilir. Prostat iltihabı (kronik prostatit) de idrarda yanma ve genital bölgelerde ağrı gibi semptomların yanı sıra peniste üşüme hissi ile belirti verebilir. Bazen bu şikayetlere peniste ıslaklık hissi veya ağrı da eşlik edebilmektedir.

Peniste üşüme veya soğukluk gibi şikayetleri olan hastaların, bu bulgulara neden olan hastalıkların etkin şekilde teşhis ve tedavi edilmesi için profesyonel yardım alması gerekebilir. Bu şikayetin nedenleri arasında gerek cinsel problemler, gerekse de penisi doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen hastalıkların olabileceği akılda tutulmalı ve özellikle bu şikayetleri uzun süre devam eden hastaların ilk başta bir üroloji uzmanına başvurmaları önerilmektedir.

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