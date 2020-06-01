Krem ve spreyler sertleşme sorununa çözüm mü?

Her ne kadar eczanelerde, süpermarketlerde ve hatta benzin istasyonlarında bile sertleştirici olduğu iddia edilen jel, krem, sprey gibi ürünlerin satışı gerçekleştiriliyorsa da, bu ürünlerin hemen hiçbiri etkili bir tedavi alternatifi değildir. 1996 ve 2006 yıllarında yapılan iki çalışmada penis içindeki damarları genişleten maddelerin penis üzerine sürülmesinin sertleşmeyi iyileştirebildiği iddia edilse de, bu çalışmaların sonuçları başka araştırmacılar tarafından teyit edilmemiştir. Birçok ilaç firması sertleştirici kremler ve spreyler üzerinde çalışmalarına devam etmektedir ancak Amerikan Gıda ve İlaç dairesi (FDA) tarafından onaylanmış herhangi bir topikal (cilt üzerine uygulanan) sertleştirici ürün bulunmamaktadır. Bu nedenle Avrupa ve Amerika Üroloji Dernekleri tarafından düzenli olarak yayınlanan sertleşme bozukluğu kılavuzlarında ilk başta uygulanması gereken birinci basamak tedavilerin ağızdan alınan ilaçlar olması gerektiğidir. Bu tedaviden fayda görmeyen hastaların penis içine yapılan enjeksiyon uygulamaları, vakum ereksiyon cihazları veya şok dalga tedavisi gibi alternatifleri denemesi gerekir. Bunların da etkisiz kaldığı durumlarda penis protezi (mutluluk çubuğu) ameliyatları uygulanmalıdır.

Unutmamak gerekir ki sertleşme bozukluğu bir hastalık değil, birçok hastalığın teşhis edilmesine olanak veren bir bulgudur. Bu nedenle sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin, altta yatan kalp, tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği ve hatta kanser gibi hastalıkların erkenden teşhis ve tedavi edilmesi için bir üroloji / androloji uzmanına başvurması gerekir. Marketlerden alınan sertleştirici kremlerin kendisi sağlığı bozabileceği gibi, sertleşme bozukluğuna yol açan hastalığın teşhis ve tedavi edilmesini de geciktirebilir. Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin kendi kendilerine tedavi arayışına girişmeden önce bu alanda uzmanlık sahibi olan hekimlere başvurmaları önem arz eder.