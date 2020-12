Koronavirüs salgını pornografik videoların izlenme oranlarını arttırdı

Pornografik içerik sunan popüler web sayfalarının sadece birinin 2019 yılında 115 milyon kullanıcı tarafından, toplamda 42 milyar kez ziyaret edildiği ve 18.073 terabit data transferi gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Bu veriler internet tarafından sunulan pornografik yayınların boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Bununla birlikte geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalar stres faktörleri arttıkça porno film izleme sıklığının arttığını, porno film izlemenin insanları geçici de olsa rahatlattığını ortaya koymuştur. Mevcut kaygı ve üzüntünün bir süreliğine akıldan çıkmasına olanak veren pornografik içerikli film izleme alışkanlığının, koronavirüs pandemisi sebebiyle tüm dünyada yaşanan yalnızlık ve stresten ne şekilde etkilendiğine ilişkin ilginç bir çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Dünyanın en prestijli cinsel sağlık dergilerinden biri olan Internation Journal of Impotence Research adlı dergide geçtiğimiz hafta yayınlanan bu çalışmada, koronavirüs pandemisi süresince pornografi tüketiminde bir artış olduğu ve özellikle “koronavirüs temalı” porno filmlere olan ilginin arttığı rapor edildi. Dünya çapında kullanılan bir arama motoru olan Google aracılığıyla yapılan aramalara ilişkin istatistiksel verileri kullanıcılara sunan Google Trends adlı servise başvuran araştırmacılar, pandemi süresindeki pornografik içerik aramalarının son 4 yıla göre %25 oranında arttığını ortaya koymuştur. İlginç olarak bu artışın koronavirüs önlemlerini sıkı şekilde uygulayan ülkelerde belirgin olduğunu kaydeden araştırmacılar, pandemi önlemleri almayan Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç gibi ülkelerde ise porno film izleme oranının değişmediğini belirtmiştir.

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan COVID-19 pandemisinin, günlük hayatımızın birçok alanı gibi porno film alışkanlıklarını da etkilediği izlenmiştir. Bu tür sosyal krizlerin neden olduğu cinsel davranış farklılıklarının altındaki sebepleri anlamak için psikolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynak:

Zattoni, F., Gül, M., Soligo, M. et al.The impact of COVID-19 pandemic on pornography habits: a global analysis of Google Trends. Int J Impot Res (2020). https://doi.org/10.1038/s41443-020-00380-w



Rissel C, Richters J, de Visser RO, McKee A, Yeung A, Caruana T. A Profile of Pornography Users in Australia: Findings From the Second Australian Study of



Health and Relationships. J Sex Res. 2017 Feb;54(2):227-240. doi: 10.1080/00224499.2016.1191597. Epub 2016 Jul 15. PMID: 27419739.

Coronavirus insights. https://www.pornhub.com/insights/corona-virus (2020).