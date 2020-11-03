Kısırlık erkeklerin bilişsel yetenekleriyle ilişkili olabilir

Değişen yaşam koşullarımız, yiyeceklerimizdeki katkı maddeleri, sigara ve çevre kirliliği gibi birçok faktör erkeklerin sperm sayısında azalmaya ve infertilite sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bununla birlikte yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre infertilite sorununa sahip erkeklerin bilişsel yeteneklerinde de azalma görülebiliyor.

Baylor Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir çalışmada, azospermi (menide hiç sperm olmaması) ya da ileri derecede oligospermi (menideki sperm konstantrasyonunun 10 milyon altında olması) hastaları ile kısır olmayan hastaların IQ değerleri karşılaştırıldı. İnfertilite sorununa sahip olan erkeklerin ortalama IQ değerlerinin, sağlıklı erkeklerden 7,1 puan daha düşük olduğu saptandı. Her ne kadar bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı olsa da çoğu uzmana göre günlük hayatta anlaşılamayacak kadar küçük bir fark olarak yorumlandı. Ayrıca infertilite sorunu yaşayan erkeklerin yıllık gelirinin, sağlıklı erkeklere göre daha düşük olduğunu (76,474 dolara karşı 97,340 dolar) saptandığı çalışmada, infertil erkeklerde başka sağlık sorunlarının görülme sıklığının daha fazla olabileceği kaydedildi.

Bu ilginç çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Jonathan Beilan’a göre, erkek kısırlığına yol açan genetik kaynaklı nedenlerin bu IQ farkına yol açabilir. Ayrıca menisinde çok az sayıda sperm olan bireylerde, normal sperm sayısına sahip olanlara kıyasla daha düşük testosteron seviyeleri saptandığını belirten Dr. Beilan, infertilite sorununa sahip erkeklerde artmış kanser riski nedeni ile beklenen yaşam süresinin daha kısa olduğunun altını çiziyor. Bu durum da infertilite sorunu yaşayan erkeklerde düşük sperm sayısına sebep olan genetik bozuklukların sadece üreme sistemini değil, birçok vücut sistemlerini de etkileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle erkek infertilitesi sorunuyla karşı karşıya olan bir çiftin mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından titizlikle değerlendirilmesi gerekiyor.

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