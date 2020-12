Karantina nedeniyle talep arttı… Peki, seks oyuncakları ne kadar güvenli?

Gerek virüse yakalanma korkusu, gerekse de sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle insanlar hayatlarına evlerinde devam ediyor. Çetin geçen kış şartlarında da olduğu gibi izolasyon sürecindeki çiftler cinsel ilişkiyi sıklıkla ‘zaman geçirme aracı’ olarak kullanıyor. Kısıtlamalar sebebiyle sevgilileriyle buluşamayan ve bu sebeple yalnız kalan kişiler de bireysel izolasyon süreçlerinde cinsel ihtiyaçlarını gidermek için kendi kendilerini tatmin etme yöntemlerine yöneliyor. İşte bu nedenlerle, izolasyon sürecinin sıkıcılığından kaçan çiftler ve yalnız kalan bireylerin cinsel hayatlarına farklı renkler / zevkler katma isteği artıyor. Bu sebeple yenilik arayışındaki çiftler ya da yalnız bireyler seks oyuncaklarına ve fantezi ürünlerine yöneliyor.

Seks oyuncakları güvenli mi?

Hollanda'da erotik ürün satışı yapan en büyük iki online şirketten yapılan açıklamaya göre, seks oyuncaklarına yönelik talep COVID-19 pandemisi süresince iki katına çıktı. Aynı şekilde İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da da seks oyuncaklarının satışında ciddi artış gözlendiği rapor ediliyor. Peki, seks oyuncakları her zaman güvenli mi?

-Seks oyuncağı alınırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, ne tür bir seks oyuncağına ihtiyaç olduğunun belirlenmesidir. İhtiyacınıza yönelik alacağınız seks oyuncağı sizin için daha işlevsel olacaktır. İsteğiniz dışında bir amaca hizmet eden oyuncaklardan uzak durmanız ve arzu ettiğiniz ürünler hakkında partneriniz ile konuşmanız kendiniz için en uygun ürünü seçmenize yardımcı olur.

-Bir diğer önemli nokta ise oyuncağınızın vücudunuzdaki etkisidir. Uzmanlar vücuda zarar verebilecek materyallerden yapılan oyuncaklardan uzak durmanızı tavsiye ediyor. Bu alandaki klinik bulgular 4 materyalin %100 güvenli olduğunu ortaya koydu; tıbbi kullanıma uygun silikon, sert ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) plastiği, paslanmaz çelik ve cam. Bu materyallerden yapılan seks oyuncaklarının vücuda herhangi bir zararı olmadığı için güvenle kullanılabiliyor.

-Bu oyuncakların temizliğine dikkat etmeniz sağlığınız için önem arz ediyor. Aldığınız ürünün yıkanabilir olması ve her kullanımdan sonra iyice temizlenmesi tavsiye ediliyor. Üreticiler ve uzmanlar bu oyuncakların temizliği için özel bakım ürünleri tavsiye etseler de sıcak su ve sabun kullanarak temizlemede herhangi bir sakınca olmadığını belirtiyor.

Sonuç olarak yukarıdaki uyarıları dikkate alarak seks oyuncakları kullanmak, koronavirüs salgını nedeniyle zor ve sıkıcı zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde çiftlerin ve bekar kişilerin hayatına renk katabiliyor. Bu ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak ve kendileri için en uygun ürünü belirlemek isteyen kişilerin cinsel sağlık uzmanlarıyla görüşmeleri tavsiye ediliyor.

Referanslar:

1) Tom Jarvis. “Coronavirus: Quarantine linked to surge in global sex toy sales”

https://www.thenational.scot/news/18314596.coronavirus-quarantine-linked-surge-global-sex-toy-sales/

2) William Nehra. “Demand for sex toys skyrockets during quarantine”

https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/demand-sex-toys-skyrockets-during-quarantine

3) Emily Albrecht. “What You Should Know Before Buying Sex Toys”

https://www.hercampus.com/school/utah/what-you-should-know-buying-sex-toys