Genç COVID-19 hastalarının menilerinde koronavirüse rastlandı

Shangqiu Şehir Hastanesi’nde yürütülen bu ilginç çalışmada, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 38 erkek hastanın sperm örnekleri incelendi. Hastalığın başlangıç evresinde olan 15 hastanın 4’ünde, iyileşmekte olan 23 hastanın ise 2’sinde koronavirüse ait genetik materyal saptandı. Bu sonuçlar, COVID-19 nedeniyle tedavi edilmiş 12 hastanın dahil edildiği ve sperm örneğinde koronavirüse rastlanmayan önceki çalışmanın sonuçlarından farklıdır. Önceki çalışmada, hastalığı hafif atlatan erkekler tamamen iyileştikten sonra sperm alınmıştır. Ancak daha çok deneğin dahil edildiği yeni yapılan çalışmada, halen hastanede tedavi gören ve durumu ciddi olan erkek hastalardan meni örneği alınmıştır. Bu nedenle yeni yayınlanan çalışma için toplanan sperm örneklerinde koronavirüs RNA’sına rastlanmış olabilir.

Virüs, testis bölgesine yerleşebilir

Her ne kadar koronavirüsün erkek üreme sistemi organlarında çoğalma ihtimali olmasa da, bu virüsün hücre içine girmesini sağlayan ACE adlı proteinin testis dokusunda da bulunduğu ve koronavirüs ailesinin diğer türlerinin testisleri etkileyebildikleri biliniyor. Tıpkı göz, plasenta, cenin ve merkezi sinir sistemi gibi testislerin de vücut bağışıklık sisteminden korunaklı bir doku olduğunu kaydeden uzmanlar, bağışıklık sisteminin erişemediği testis bölgelerinde virüsün kendini uzun yıllar saklayabileceğini öne sürüyor. Ebola ve Zika gibi virüslerin de erkek üreme sistemine yerleştiğinin altını çizen uzmanlar, bu virüslerle enfekte olan erkeklerin hastalığı atlattıktan aylar sonra menilerinde virüse rastlanabildiğini hatırlatıyorlar.

Bu bulguların ne şekilde yorumlanacağı konusunda tıp otoriteleri halen fikir birliği içinde değil. Menide virüse ait genetik materyalin saptanmasının, COVID-19 enfeksiyonuna yol açabilecek virüs bulunduğu anlamına gelmediğini kaydeden araştırmacılar, koronavirüsün cinsel yolla bulaşabildiğine dair herhangi bir veri bulunmadığını belirtiyor. Yine de koronavirüs bulaşan ve COVID-19 hastalığını atlatan erkeklerin, tamamen iyileşene kadar güvenli cinsel ilişki kurallarına riayet etmeleri gerekiyor.