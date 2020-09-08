Erkeklerde sertleşmeyi sağlayan nitrik oksit gazı koronavirüs tedavisinde işe yarayabilir mi?

Her ne kadar ülkemizde ve yurtdışında sürmekte olan aşı çalışmaları bu hastalığın ortadan tamamen kaldırılmasına ilişkin umutlarımızı arttırıyorsa da, birçok hasta halen koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da başlatılan ilginç bir çalışmanın ilk verileri, koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde ciddi tahribat olan ve solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyan hastalara umut oldu. Vücudumuzda kan damarlarının genişlemesinde rol oynayan “nitrik oksit” adlı renksiz bir gazı solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalara uygulayan uzmanlar, olumlu sonuç elde ettiklerini bildirdiler. Nitrik oksit gazını, solunum destek cihazları (CPAP) vasıtasıyla, günde iki kere 20 - 30 dakika süreyle uygulayan uzmanlar, bu hastaların akciğer damarlarındaki genişleme sayesinde solunum yollarındaki hasarın azaldığı ve virüsün daha çabuk bir şekilde tedavi edildiğini saptadılar. Bu umut vadeden bulgular neticesinde uzmanlar nitrik oksit uygulamasının birçok yoğun bakım hastasını hayata döndürebileceği iddiasında bulundular.

1990’lı yıllarda keşfedilen ve kaşiflerine 1998 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü’nü kazandıran nitrik oksit, vücut fonksiyonlarımız için çok önemli bir molekül. Vücuttaki düz kaslar ve damar yapılarında gevşemeye yol açan bu molekülün antiviral etkileri olduğu da biliniyor. Nitrik oksit, uzun yıllardır doktorlar tarafından doğumsal ve edinsel kalp - damar hastalıklarının tedavisinde damarları genişletmek için kullanılıyor. Şimdiki koronavirüs ile oldukça benzer özellikler sergileyen ve 2002-2003 yıllarında Çin’de bir çok insanın ölümüne neden olan SARS virüsü tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan bu molekül, erkek cinsel sağlığı açısından da önem arz ediyor.

Cinsel uyarıyla beraber penisteki sinirlerden ve damarlardan salgılanan nitrik oksit, bu organdaki kan akışını arttırarak sertleşme refleksinde (ereksiyon) kilit rol oynuyor. Sertleşme bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilaçların birçoğu, nitrik oksitin damarlar üzerindeki etkinliğini arttırarak ereksiyon kalitesini iyileştiriyor.

Vücutta sertleşme dahil bir çok fizyolojik yolaktan sorumlu olan nitrik oksit molekülünün koronavirüs hastalarında ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen uzmanlar, bu hastalığın daha fazla kayba neden olmadan ortadan kaldırılabilmesi için araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak:

www.dailymail.co.uk/health/article-8197899/Could-nitric-oxide-treat-coronavirus-doctors-testing-gas-gave-Viagra.html?fbclid=IwAR2ZHuPCl1xuX8avxmM-x71CAWCda1kR8CA-E9kJcD6UPjfe9_cgoM8o3kA