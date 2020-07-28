Erkeklerde geri boşalma kısırlığa yol açar mı?

Boşalmanın düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için iyi bir sinirsel aktivitenin olması, pelvik taban kaslarının sağlıklı şekilde kasılıp gevşemesi ve özellikle erkeklik hormonu testosteron seviyesinin normal sınırlarda olması gerekir.

Retrograd ejakülasyon (geri boşalma), erkek kısırlığının (infertilite) nadir görülen ancak önemli nedenlerinden birisidir. Kısırlık sorunu olan her 100 erkek hastanın yaklaşık olarak 2’sinde, geri boşalma rahatsızlığı söz konusudur. Normalde cinsel ilişki sırasında meninin ileri doğru hareket edip penis ucundan dışarı çıkması gerekir. Geri boşalma rahatsızlığı olan kimselerde ise meni geriye doğru akıp mesane boynundan geçerek mesane içine kaçar. Boşalma sonrasında dışarıya çok az miktarda meni çıkan kişilerden alınan idrar örneği incelendiğinde, bol miktarda sperm hücrelerinin görülmesi halinde geri boşalma teşhisi konur.



Geri boşalma neden olur?

Boşalma refleksinin herhangi bir noktasındaki bozukluk, geri boşalma ile kendini gösterebilir. Nörolojik hastalıklar (omurilik yaralanmaları, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, şeker hastalığına bağlı otonomik nöropati, karın içi cerrahi işlemler sırasındaki sinir yaralanmaları vb.) geri boşalmanın en sık nedenleri arasındadır. Bunların yanı sıra bazı ilaç tedavileri de geri boşalma rahatsızlığına yol açabilir. Tansiyon ilaçları, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçlar ve aşırı alkol tüketimi geri boşalmaya yol açabilir. İdrar kanalı (üretra) anatomik bozuklukları da geri boşalmaya sebep olabilir. İdrar yolunda tıkanıklık (üretral darlık, üretral valv ve verumontanum hiperplazisi) veya prostat ameliyatları sırasında mesane boynunda ortaya çıkan yapısal değişiklikler de geri boşalmaya neden olur.

Geri boşalma nasıl tedavi edilir?

Geri boşalma tedavisinde öncelikle altta yatan neden ortaya çıkartılıp tedavi edilmelidir. Hastada kalıcı bir sinir hasarı yoksa, idrar kanalı üretrada anatomik bir sorun söz konusu değil ise veya sorun ilaç kullanımından kaynaklanmıyorsa, boşalmanın tekrar ileriye doğru gerçekleşmesi için birtakım ilaç tedavileri uygulanabilir. Alternatif olarak, mesane boynunun kapanmasını arttırmak için hastalara mesaneleri dolu iken boşalmaları önerilebilir. İlaç tedavisinin etkin olmadığı ya da yan etkilerinden dolayı kullanılamadığı durumlarda, çocuk sahibi olmak isteyen hastalara yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek tedavileri) uygulanabilir.

Geri boşalma sorunu yaşayan erkekler baba olabilir mi?

Her ne kadar geri boşalma sorunu yaşayan erkekler bundan 40 yıl öncesine kadar kısır kabul edilse de, günümüzde yardımcı üreme teknikleri alanında kaydedilen ilerlemeler bu hastaların da baba olmasına olanak vermiştir. Geri boşalma sorunu yaşayan erkeğin idrar örneğinden toplanan spermler, tüp bebek tedavisinde kullanılabilir ve böylece sağlıklı gebelikler sağlanabilir. Şayet bu mümkün olmazsa, testisten cerrahi işlemle sperm hücreleri toplanır ve başarılı tüp bebek işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu nedenle geri boşalma sorunu yaşayan kimselerin bir üroloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir.