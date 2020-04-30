Erkek cinsel organındaki damarlarda şişme normal mi?

Cinselliğin bir tabu olduğu muhafazakar toplumlarda bu farklılıklar dile getirilemez ve bu bireyler ciddi özgüven problemleri yaşayabilir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda antik Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında bile penis şekil ve boyut farklılıklarının betimlendiği heykel ve resimler bulunmuştur.

Damarlar penis anatomisinin önemli bir yapısal ve işlevsel bileşenidir. Ereksiyon (sertleşme) sırasında nitrik oksit vasıtasıyla genişleyen arterler (atar damarlar) ile penis içine kan akımı artar. Bu sayede şişip kalınlaşan süngerimsi yapılar, penis içindeki kanı boşaltan venlere (toplar damarlara) baskı uygulayarak gelen kanın peniste hapsolmasını sağlar. Penis içine giren ama çıkamayan kan, penis içindeki basıncın artmasına ve penisin sertleşmesine yol açar. Ejakülasyon (boşalma) sonrasında ise penisin arterleri kasılır, penis içine akan kan miktarı düşer, venlere olan bası azalır ve hapsolan kan penisten çekilir. Böylelikle ereksiyon sonlanmış olur.

Penisin yüzeyinde yer alan ve genellikle görünür halde olan toplar damarların boyutları kişiden kişiye farklılık gösterir. Genetik özelliklere bağlı olarak bu damarlar bazı erkeklerde daha belirginken, bazılarında çok silik olabilir. Ereksiyon sırasında penise gelen kan miktarındaki artışa bağlı olarak bu damarlar belirgin hale gelebilir. Ayrıca yaşlı erkeklerde cilt kalınlığı azaldığı ve toplar damar duvarı zayıfladığı için penis yüzeyindeki damarlarının belirginleşmesi normaldir.

Penisin yüzeyel damarların şiş veya silik olmasının sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) veya cinsel performansla herhangi bir direkt ilişkisi yoktur. Penis damarlarının şişmesi bazen altta yatan bazı hastalıklara işaret ediyor olabilir. Özellikle kalp – damar hastalıkları olan erkeklerde penis damarlarında pıhtı oluşabilir ve bu durum damarlarda şişme ve ağrı ile kendini gösterebilir. Lenf damarlarında oluşan tıkanıklık sonucunda da peniste şişlikler ve renk değişimleri ortaya çıkabilir. Eğer penis damarlarında şişme ile birlikte ereksiyon sırasında ağrı, boşalma sorunları, peniste ödem, damarlarda sertlik ve hassasiyet varsa, hastanın mutlaka bir üroloğa başvurulması gerekmektedir.