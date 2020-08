Çok fazla porno izleyen erkeklerde sertleşme bozukluğu oluyor

İleri yaş, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, testosteron düşüklüğü ve prostat ameliyatları sertleşme bozukluğu için risk teşkil ediyor. Ancak sonuçları geçtiğimiz gün yayınlanan bir çalışma, fazla pornografik film izleyen erkeklerde de cinsel ilişki sırasında sertleşme bozukluğu görülebildiğini ortaya koyuyor.

Danimarka ve Belçika’da yaşayan 16 yaşın üstündeki 3267 erkeğin değerlendirildiği bu ilginç çalışmada, katılımcılara 118 sorudan oluşan bir anket uygulanmış. Son dört hafta içindeki mastürbasyon sıklığı, porno izleme sıklığı ve cinsel ilişki ile ilgili soruların yöneltildiği bu anket çalışmasında erkeklerin cinsel alışkanlıkları ve sertleşme dereceleri değerlendirilmiş. Çalışmayı yürüten Antwerp Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Gunter de Win, porno izlemeye harcanan süre ile sertleşme bozukluğu arasında oldukça anlamlı bir ilişki olduğunu öne sürüyor.

Erkeklerdeki porno izleme sıklığının birbirinden oldukça farklı olduğu ve bir erkeğin haftalık ortalama porno izleme süresinin 70 dakikayı bulduğu saptanıyor. Ayrıca çalışmaya katılan erkeklerin yaklaşık %2’sinin haftada 7 saatten fazla porno izlediği gözleniyor. İlginç olarak erkeklerin %90’ının porno film izlerken doğrudan filmin en erotik kısımlarına atladığını gösteren çalışma, erkeklerin %35’inin porno izlerken gerçek ilişkiden daha fazla haz duydukları kaydediliyor. Bununla birlikte erkeklerin %20’si, önceki seferlerdeki haz seviyesine ulaşmak için giderek daha ekstrem pornografik içerik izlediklerini belirtiyor.

Porno izlemenin nasıl sertleşme bozukluğuna yol açtığı şimdilik belli değil. Uzmanlar sürekli görsel cinsel içeriğe maruz kalmanın, cinsel uyarılma eşiğini yükseltebileceğini ileri sürüyorlar. Prof. Dr. De Win’e göre pornografi 2007'den beri internet üzerinden gittikçe daha fazla kullanıma sunulmakta ve bu durumun da pornografik içerik ile cinsel tatmin yaşayan kişilerin sayısında belirgin artışa neden olmakta. Bu nedenle sertleşme bozukluğu şikayeti ile başvuran hastaların mutlaka pornografi izleme alışkanlığının sorgulanması gerektiğinin altını çizen Dr. De Win, pornonun kadınlar üzerindeki etkisi ile ilgili benzer bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor.

Kaynaklar:

Akkus E, Kadioglu A, Esen A, et al. Prevalence and correlates of erectile dysfunction in Turkey: a population-based study. Eur Urol. 2002;41(3):298-304. doi:10.1016/s0302-2838(02)00027-1

Jacobs T, Fog-Poulsen K, Vermandel A, Wood D, De Wachter S, De Win G. The effect of porn watching on Erectile Function. Presented at the 35th European Association of Urology Conference. 17-19 July 2020. https://eaucongress.uroweb.org/