Çocuk sahibi olmak istiyorsanız alkol alışkanlığınızı gözden geçirin

Sperm sayısı ve kalitesi üzerine etki eden faktörlerden biri de aşırı alkol tüketimi. Yapılan klinik araştırmalar çok fazla alkol tüketen erkeklerin baba olma ihtimalinin azaldığını ortaya koyuyor. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, haftada düzenli olarak en az 5 kadeh alkol tüketen erkeklerin sperm sayısı ve kalitesi belirgin biçimde azalıyor. Bu durum da erkeklerde infertilite sorununu ortaya çıkarıyor.

Alkol tüketiminin sperm kalitesini nasıl bozduğuna dair elde kesin veriler bulunmuyor. Ancak uzmanlar alkolün üreme hormonlarını olumsuz şekilde etkileryerek testis fonksiyonlarını bozabileceğini ileri sürüyor. Ayrıca alkol ile birlikte görülen sigara kullanımı da sperm DNA yapısında hasara yol açarak çocuk sahibi olma ihtimalini daha da azaltıyor.

Alkolün erkek sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sadece sperm sayı ve kalitesindeki bozulma ile sınırlı kalmıyor. Aşırı alkol tüketen erkeklerde, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyelerinde azalma meydana gelebiliyor. Erkeklerin cinsel sağlığı için oldukça önemli olan testosteron hormonunun kandaki seviyesinin azalması libidoda (cinsel istekte) düşme ve sertleşme bozukluğuna yol açabiliyor. Konsantrasyonda bozukluk, kemik ve kas kitlesinde azalma, göbek çevresinde genişleme, depresyon, kronik yorgunluk gibi bulgular da testosteron seviyesindeki azalma nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Alkol problemi olan ve sperm değerlerinde bozukluk olan erkeklerin, bu alışkanlıklarını bırakmaları halinde sperm değerleri genellikle 3 – 6 ay içerisinde iyileşebilmektedir. Alkol alışkanlığını bırakamayan ve alkolizm sorunu yaşayan erkeklerin, bu alanda uzmanlaşmış hekimlere veya merkezlere başvurmaları gereklidir.

KAYNAK:

Jensen TK, Gottschau M, Madsen JOB, et al. Habitual alcohol consumption associated with reduced semen quality and changes in reproductive hormones; a cross-sectional study among 1221 young Danish men. BMJ Open 2014;4:e005462. doi:10.1136/bmjopen-2014-005462