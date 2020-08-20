Yaşadığımız mekânı sevmenin püf noktaları

Yapacağımız her bir değişiklik çok masraf gerektirmeyecek söz! Sadece kendi hikayemizi yaşadığımız bu çevrede amaç; Daha mutlu olmak.

Evimizin balkonu…

İlk olarak balkonumuzdan başlayalım. Evinizin bir balkonu varsa şanslı insanlardansınız. Küçük bir metrekareye sahip bile olsanız, iki sandalye atıp kahve içebiliyor ve ciğerlerinize temiz havayı çekebiliyorsanız, bu yeri neden daha özel ve güzel yapmayasınız ki?

Herkesin bahçe özlemini gidermek adına, balkonların zeminini, dilerseniz temizlenebilir çim halıyla kaplayabiliriz. Bu malzemeyi yapı marketlerde rahatlıkla bulabilir ve uygulayabilirsiniz. Çim halı, yek pare olacağından balkonunuzu hem geniş gösterecek hem de yeşilin rengi sizi heyecanlandıracaktır. Diğer bir seçenek ise; küçük karolardan hazırlanmış ahşap patika yolları tercih edebilirsiniz. Duvarlara gelirsek, boş olan bir duvara, ızgara şeklinde belli aralıklarla ve belli kalınlıklarda (ölçü aralık tercihi sizindir) ahşap çıtalar yerleştirip, sevdiğiniz bitkileri bunlara dolayarak büyümesini burada sağlayabilirsiniz. Mesela sarmaşık veya begonvil olabilir ya da zemindeki yeşilin rengi balkonuma yeterli diyorsanız, duvara monte ettiğiniz ahşap çıtalara minik sarmal aydınlatmalar yerleştirebilirsiniz. Böylece akşam keyif yaparken loş olan ortam ruhunuzu sakinleştirebilir. Kapalı bir balkonunuz var ise; kış bahçesi konsepti uygulayabilir, duvarlara istediğiniz birkaç tablo bile asabilirsiniz. Neden olmasın, belki de vaktinizi oturma odasından çok burada geçireceksiniz.

Bu tarz balkona sandalye seçerken; bir kenarında ya da ufak bir detayında bile olsa ahşap malzemeyi tercih edersek bu bize doğadaymışız hissi verecektir. Çünkü ahşap doğal bir malzeme, doğadan bir malzemedir. Yere koyu kırmızı veya turuncu tonlarda iki büyük minder atabilirsiniz. Bu da balkonunuzu eğlenceli ve dinamik bir hale getirecektir.

Balkon demirinize saksı asabilme imkânınız varsa; size renkli sardunyalar öneririm. Hem bakımları kolay hem de renkleriyle size her daim baharı yaşatabilirler. Balkonunda şöminesi olan daha da şanslı bireylerseniz eğer, şöminenizin içine aydınlatılmış odun parçaları koyabilir, içinizi ısıtacak bir ortam hazırlayabilirsiniz. Belki balkonunuzun uygun bir köşesine de uzun, geniş yapraklı bir saksı bitkisi yerleştirebilirsiniz.

Yaşam alanınızı kolayca değiştirebilirsiniz

Televizyon izleyip arkadaşlarımızla keyifli sohbetler ettiğimiz oturma odamız... Burada nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Eskiden olduğu gibi koltukların ya da televizyonun yerini artık kolay bir şekilde değiştiremeyebiliriz. Çünkü, televizyonumuzun bağlı olduğu elektrik kabloları vs. artık buradadır. L koltuğumuz tam köşemize göredir. Ama hemen vazgeçmeyin. Eğer mobilyalarımızın yerini kolaylıkla değiştiremiyorsak, bırakın öylece kalsın. Biz onlara bağlı olmayan objeler, eşyalar üzerinde farklılıklar yaratalım. Mesela, koltuk örtülerimizi değiştirebiliriz. Yaza giriyorsak daha açık, dinamik ve eğlenceli tonlar, kışa giriyorsak daha kalın ve koyu tondaki kumaşları tercih edebiliriz. Aynı şekilde koltukların üzerindeki kırlentlerin renklerinde de bir değişikliğe gidebilirsiniz. Her şeyi bulabildiğimiz büyük mağazalarda, dilediğimiz kumaştan birkaç metre alıp bu işi kendimiz yapabiliriz.

Duvarlarınızda ise sürekli astığınız tablolar yerine sıcak bir hava vermek için geniş, yeşil yapraklı bitkilerden oluşan tablolara yer verebilirsiniz. İnanın tabloları değişmek bile büyük fark yaratabiliyor. Zeminde bir değişiklik yapmak isterseniz de kilimlerinizin evin içinde bir gezintiye çıkmasının bir mahsuru olacağını sanmıyorum. Yatak odasındaki halınız bir süreliğine konseptinize uygun olarak neden salonunuzda durmasın ya da değişikliğe gittiğiniz konsepte uygun olarak şimdilerde her yerde bulabileceğiniz lastikli halı örtülerini tercih edebilir, bu işi çok cüzi bir fiyata da çözebilirsiniz. "Daha fazla değişiklik yapmak istiyorum ben" diyorsanız, bir duvarınızı canlı bir renge boyayabilir veya duvar kâğıdı ile kaplayabilirsiniz. Ama bu duvar her zaman dediğim gibi, kalabalık bir duvar olmamalıdır. Değişikliğe gittiğimiz bu duvar artık özelleşecektir. Örneğin, yemek masasının bulunduğu duvar olabilir, sizin için özel bir okuma köşesinin bulunduğu alan ya da duvarı kaplayacak ölçüde arkası boş, duvara monte bir kitaplığınızın olduğu bir duvar olabilir.

Vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz mutfağınıza yeni bir renk katın

Evimizin mutfak kısmında ufak değişiklikler yapmaya ne dersiniz peki? Mutfak dolaplarımız, kapaklarımız ya da mutfak kapımız, zamanla yıpranır ve bu da bize hoş olmayan bir görüntü oluşturur. Belki de biraz değişiklik isteyebiliriz. Yeni bir heyecan, yeni bir renk gelsin isteriz. 'Kara tahta folyo uygulaması'ndan bahsediyorum. Uygun bulduğumuz kapımız veya dolap kapaklarımızdan bir iki tanesini seçip bu folyo uygulamasını kendimiz yapabiliriz. Hem menümüzü yazacak bir alanımız olacak hem de mutfağa ayrı bir hava katacaktır.

Mutfağınızın karanlık olduğunu düşünüyorsanız dolaplarınızın bitiş yerindeki boşluğa her yerde bulabileceğiniz renkli led aydınlatmalardan alıp yapıştırabilirsiniz. Ayrıca birkaç bitki ile etrafı hem canlandırmak hem de yemeklerinizde kullanmak üzere küçük saksılarda biberiye, nane, maydanoz yetiştirebilirsiniz. Böylece dalından koparıp taze taze yemenin de keyfini çıkarabilirsiniz.



Yapacak çok şey var elbette, yeter ki biz yaşadığımız yeri sevmenin yollarını arayalım.