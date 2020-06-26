Evden çalışma sürecinde motive edici dekorasyon önerileri

Evden çalışmak, birçoğumuzun düşündüğü gibi kapana kısılmak olarak değerlendirilmemeli. Bu düşünceleri, herkesin hayalinin bir köşesinde barınan, 'Home office' çalışma düzenini deneyimleme fırsatı olarak görebiliriz. Gelin, şimdi bu deneyimi keyifli dekorasyon önerileri ile güçlendirelim.

Öncelikle, çalışma ortamınızın nasıl olmasına karar vermeniz gerekir. Genel de işimize tam olarak odaklanabilmek için sakin bir ortamda çalışmayı tercih ederiz. Güçlü bir konsantrasyon için kalabalık olmayan bir çevre gereklidir.

Elbette üzerinde çalışacağınız bir masanız olacaktır. Bu masanın gün boyu ışık alan bir bölgede olmasına dikkat edin. Bu sizi, çalışma süreniz boyunca dinç tutacak ve ferah bir ortam sağlayacaktır. Bununla birlikte masanızın konumu da çok önemli. Çalışma masanızı arka kısımdan ışık alan bir yere konumlandırırsanız, bilgisayar ekranınıza doğrudan ışık geleceğinden bu çalışma veriminizi düşürecek ve ekranı yeterince göremeyeceksiniz. Bunun için ya ışık alan yeri siz doğrudan izleyebilir ya da dikkatinizin dağılmaması için masanızı pencereye çapraz konumda yerleştirebilirsiniz.

Diğer farklı bir bakış açısı olarak; eğer imkanınız varsa, yemek masanızın üzerindekileri kaldırın ve kendinizi işinizin patronu hissederek bu geniş masaya yayılın. Konumunuzu ise odanın geniş alanına bakacak, arkası kitaplık olan duvarı kullanacak şekilde ayarlayın. Bu tüm odaya hakim olduğunuz hissini uyandıracak ve iç güdülerinizdeki ‘’hakimiyet kurma’’ duygularınızı ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla, iş veriminiz artacaktır.

Seçtiğiniz çalışma ortamının ses ve ısı detayına da önem vermelisiniz. Çalışacağımız saatler içerisinde çevremizde çok fazla gürültüye maruz kalabiliriz, bu yaşadığımız koşullarda şu an için normal olarak karşılanabilir. Bu ses izolasyonunu, belki biraz olsun azaltmak için yapacağımız yenilik ise duvarımıza, odamızın konseptine uygun birkaç geniş tablo asmak olabilir. Eğer geniş tablolarınız yoksa evde bulduğunuz deseni hoş görünen kalın kumaşlarınızdan birini seçip, çerçeve oluşturacak dört adet çıtaya gerebilir, kendinize ses izolasyonu için gerekli tabloyu oluşturabilirsiniz. Bu diğer mekanlardan ya da dış cepheden gelen sesleri biraz olsun içinde hapsedecek ve sizi rahatlatacaktır. Ayrıca, sevdiğiniz tabloları duvarınızda görmek siz de pozitif etki yaratacağından bu etkiyi en iyi şekilde iş veriminize yansıyacaktır.

Aynı şey ısı izolasyonu için de geçerlidir. Çalışacağınız ortamda konforunuz çok önemlidir. Bu sebeple, çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edin. Sık sık havalandırma yapıp, çalışma ortamınızın havasını tazeleyin.

Temiz havaya ek olarak, konseptinize uygun dekore edip, konumlandırabileceğiniz yeşil bitkilerden de yardım alabilirsiniz. Masanızın kenarına koyacağınız kaktüs bitkisi odamızda bulunan negatif havayı çekecek ya da küçük teraryumlar biz çalışırken hoş bir ambiyans yaratacaktır.