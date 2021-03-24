Zayıflamaya destek sağlayan 42 yüksek proteinli yiyecek

Protein açısından zengin bir diyet, insanların kilo vermesine yardımcı olabilir. Yüksek proteinli bir diyet, egzersizle birleştirildiğinde kas yapımını destekler. Yağsız kas, gün boyunca daha fazla kalori yakmaya yardımcı olur ve bu da kilo vermeyi sağlar.

Yüksek protein değerine sahip yüksek proteinli besinlerden bazıları şunlardır;

1. Siyah fasulye

Siyah fasulye genellikle ucuz bir protein kaynağıdır. Siyah fasulye çeşitli şekillerde hazırlanabilir ve bu da onları yemek hazırlarken çok yönlü bir içerik haline getirir.

2. Lima fasulyesi

Lima fasulyesi; 100 gramında 21 gram protein içeren bir besindir.

3. Mısır

Bir fincan sarı mısır 15.6 g protein içermektedir. Mısır ayrıca kalsiyum dahil olmak üzere iyi miktarda lif ve mineral içerir.

4. Somon

Somon, yağlı bir balık olarak kabul edilir ve omega-3 yağ asitlerini içerir. Somon ayrıca mükemmel bir protein kaynağıdır, kişinin daha uzun süre tok kalmasını sağlar.

5. Patates

Patates, nişastalı karbonhidrat olarak bilinir ancak protein içeriği bakımından da iyi bir besin kaynağıdır. Kabuklu orta boy patates 4 g protein içerir.

6. Brokoli

Bir fincan büyüklüğünde çiğ brokoli 2,6 g protein , 31 kalori ve folat, potasyum gibi çeşitli besinler öğelerini içerir.

7. Karnabahar

Karnabahar, çok az kalorili çok miktarda proteine sahiptir. Bir fincan kıyılmış karnabahar 27 kalori içerir ve 2 gram proteine sahiptir.

8. Çin lahanası

Çin lahanası kalorisinin çoğunu proteinden alır ve antioksidanlarla doludur .

9. Yumurta

Yumurta mükemmel bir protein, besin ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Çeşitli araştırmalar, yumurtaların insanların kendilerini daha uzun süre tok hissetmelerine ve aşırı yemelerini engellemelerine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

10. Dana eti

Dana eti, porsiyon başına yüksek miktarda protein sunar. Orta derecede karbonhidrat diyeti uygulayan kişiler yağsız dana eti yemelidir.

11. Tavuk göğsü

Tavuk göğsü yağsız bir protein kaynağıdır. Derisiz servis edildiğinde kalorilerinin çoğu doğrudan proteinden gelir. 136 gr derisiz tavuk göğsü,26 g protein içerir.

12. Yulaf

Yulaf ; 100 gramında 17 gram protein içerir. Aynı zamanda kompleks bir karbonhidrat kaynağıdır. Çiğ yulafın yulaf ezmesi olarak hazırlanması kolaydır ve meyve, kuruyemiş gibi çeşitli sağlıklı yiyeceklerle tatlandırılabilir. İnsanlar genellikle ilave şeker içerdikleri için paketli yulaf ezmesinden kaçınmalıdır.

13. Ton balığı

Ton balığı, düşük kaloriye sahip mükemmel ve yaygın olarak bulunan bir protein kaynağıdır. Ton balığı, minimum yağ içeren bir balıktır. Salatalara, sandviçlere ve atıştırmalıklara ton balığı eklenebilir.

14. Tempeh

Tempeh, vejetaryenlar ve veganlar için popüler bir protein kaynağıdır. Tempeh, soya fasulyesinden elde edilir. Tofudan daha yüksek protein içeriğine sahiptir.

15. Spirulina

Spirulina, hem tatlı hem de tuzlu sularda gelişen bir bakteridir. Toz halindeki küçük bir miktarında çeşitli besinler ve proteinler bulunur.

16. Bakliyat

Baklagillerin hem lif hem de protein içeriği yüksektir. Kilo verme diyetinin bir parçası olarak iyi bir besin alternatifidirler.

17. Kenevir tohumları

Salatalarda kruton yerine kenevir tohumu kullanılabilir. Kenevir tohumları 1 yemek kaşığında 9,5 g protein içerirler.

18. Kurutulmuş domates

Güneşte kurutulmuş domates, birçok yemeğe mükemmel bir katkı sağlar ve yaygın olarak bulunur. Hem iyi bir protein kaynağı hem de ek besin ve lif sunarlar.

19. Guava

Guava, her yerde bulunmayabilecek tropikal bir meyvedir. Guava, mevcut protein açısından en zengin meyvelerden biridir. Ayrıca C vitamini içeriği de yüksektir.

20. Enginar

Enginar, lif bakımından zengindir ve iyi miktarda protein içerir. Enginar çok yönlüdür ve çeşitli tariflerde kullanıma uygundur.

21. Bezelye

Bezelye; protein ve lif bakımından zengin içeriğe sahiptir.

22. Bizon

Bizon eti, başka bir mükemmel protein kaynağıdır. Bizon, sığır etine göre porsiyon başına daha az yağlı bir ettir.

23. Peynir altı suyu tozu

Peynir altı suyu, birçok vücut geliştiricisi ve sporcu tarafından kas kütlesini ve gücünü artırmaya yardımcı olmak için ek olarak kullanılır. Bu toz, sütün sıvı kısmında bulunan proteinlerden yapılır ve kişinin diyetine önemli miktarda protein ekleyebilir. Ürünün etiketinin okunması çok önemlidir çünkü peynir altı suyu proteinleri genellikle şeker içerebilir.

24. Hindi

Hindi , iyi bir protein kaynağıdır. Kemiksiz hindi 100 gramında 13 gram protein içerir.

25. Nohut

Nohut, lif içeriği yüksek, kalp ve kemik sağlığını destekleyen besinlerle dolu sağlıklı vejetaryen bir proteindir.

26. Kinoa

Kinoa ,vejetaryen proteinin eksiksiz kaynaklarından biridir. Kinoa, tam bir proteini tamamlamak için gereken 11 amino asidin tamamını içerir, bu da onu vejetaryenler, veganlar ve çok fazla et yemeyenler için mükemmel bir seçim haline getirir.

27. Yoğurt

Sade, az yağlı yoğurtlar 200 gramında 19 gram protein içerir.

28. Süzme peynir

Bu süt ürününde bol miktarda protein bulunur. Aynı zamanda sağlıklı bir kalsiyum kaynağıdır.

29. Badem

Kuruyemişler yüksek kalorili olmakla ünlüdür, ancak porsiyon kontrolü ile kuru, kavrulmuş veya çiğ bademler doyurucu, protein açısından zengin birer atıştırmalık olabilir.

30. Süt

İnek sütü, hayvan sütlerini tolere edebilen insanlar için güzel bir protein kaynağıdır

31. Mercimek

Mercimek, bol miktarda bitki proteini ve lif içerir. Çok uygun fiyatlıdırlar ve kalp sağlığını korur.

32. Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, protein ve magnezyum, selenyum gibi minerallerle doludur. Kilo vermek isteyenler, yağda kavrulmuş kabak çekirdeklerinden uzak durmalı ve bunun yerine kuru kavrulmuş tohumları tercih etmelidir.

33. Avokado

Avokado, protein kadar sağlıklı yağlar da içerir. Aynı zamanda protein ve kalp için sağlıklı doymamış yağ içermekle kalmaz, potasyum, iyi seviyelerde lif ve besin öğeleri içerir. Bununla birlikte, avokado yüksek kalori içerdiği için porsiyon kontrolü gereklidir.

34. Antep fıstığı

Antep fıstığı, yüksek miktarda protein içeren bir yemiştir. Ayrıca iyi miktarda omega 6 yağ asitleri de içerir.

35. Chia tohumları

Bu minik tohumun, proteine ek olarak, omega-3, lif ve kalsiyum bakımından içeriği zengindir. Veganlar genellikle yumurta ikamesi olarak chia tohumlarını kullanırlar ve birçok insan chia tohumlarını smoothie veya salatalara ekleyerek de tüketir.

36. Fındık ezmesi

Fındık ezmesi çok fazla kalori içerir, ancak porsiyon kontrolü sağlandığında, bir kişinin diyetine doymamış yağ asitleri ve protein katkısı sağlar. Sağlıklı bir şekilde fındık ezmesi yemek isteyenler, ilave şeker veya yağ içermeyenlerini tercih etmelidir.

37. Halibut

Bu beyaz balık mükemmel bir yağsız protein kaynağıdır.

38. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, kalorisinin dörtte birinden fazlasını proteinden alır. Aynı zamanda B vitaminleri de dahil olmak üzere besinlerle doludur ve karbonhidrat oranı düşüktür.

39. Su teresi

Turpgillerden olan bu sebze suda büyür, şaşırtıcı derecede yüksek protein içeriğine sahiptir ve bir günlük K vitaminini içerir. Salatalara biraz su teresi eklemek, sağlığa olan faydalarını en üst düzeye çıkarabilir.

40. Brüksel lahanası

Brüksel lahanası protein, lif ve vitaminlerle doludur.

41. Kavuzlu Buğday

Kavuzlu buğday, çok yüksek protein içeriğine sahip kabuklu bir buğday türüdür. Popülerliği artmıştır ve genellikle özel unlarda bulunur.

42. Teff

Teff, genellikle un yapmak için öğütülen bir çimdir. Bu glutensiz yiyecek, oldukça yüksek bir protein içeriğine sahiptir. 100 gramında 13 gram protein içerir.