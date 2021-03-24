Zayıflamaya destek sağlayan 42 yüksek proteinli yiyecek
Protein içeriği yüksek yiyecekler tüketmenin, kas geliştirme, kilo kaybı ve yedikten sonra daha uzun süre tok hissetme gibi birçok faydası vardır. Bol miktarda protein tüketmek faydalı olsa da dengeli beslenmek sağlıklı kalmanın önemli bir parçasıdır.
Protein açısından zengin bir diyet, insanların kilo vermesine yardımcı olabilir. Yüksek proteinli bir diyet, egzersizle birleştirildiğinde kas yapımını destekler. Yağsız kas, gün boyunca daha fazla kalori yakmaya yardımcı olur ve bu da kilo vermeyi sağlar.
Yüksek protein değerine sahip yüksek proteinli besinlerden bazıları şunlardır;
1. Siyah fasulye
Siyah fasulye genellikle ucuz bir protein kaynağıdır. Siyah fasulye çeşitli şekillerde hazırlanabilir ve bu da onları yemek hazırlarken çok yönlü bir içerik haline getirir.
2. Lima fasulyesi
Lima fasulyesi; 100 gramında 21 gram protein içeren bir besindir.
3. Mısır
Bir fincan sarı mısır 15.6 g protein içermektedir. Mısır ayrıca kalsiyum dahil olmak üzere iyi miktarda lif ve mineral içerir.
4. Somon
Somon, yağlı bir balık olarak kabul edilir ve omega-3 yağ asitlerini içerir. Somon ayrıca mükemmel bir protein kaynağıdır, kişinin daha uzun süre tok kalmasını sağlar.
5. Patates
Patates, nişastalı karbonhidrat olarak bilinir ancak protein içeriği bakımından da iyi bir besin kaynağıdır. Kabuklu orta boy patates 4 g protein içerir.
6. Brokoli
Bir fincan büyüklüğünde çiğ brokoli 2,6 g protein , 31 kalori ve folat, potasyum gibi çeşitli besinler öğelerini içerir.
7. Karnabahar
Karnabahar, çok az kalorili çok miktarda proteine sahiptir. Bir fincan kıyılmış karnabahar 27 kalori içerir ve 2 gram proteine sahiptir.
8. Çin lahanası
Çin lahanası kalorisinin çoğunu proteinden alır ve antioksidanlarla doludur .
9. Yumurta
Yumurta mükemmel bir protein, besin ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Çeşitli araştırmalar, yumurtaların insanların kendilerini daha uzun süre tok hissetmelerine ve aşırı yemelerini engellemelerine yardımcı olabileceğini göstermiştir.
10. Dana eti
Dana eti, porsiyon başına yüksek miktarda protein sunar. Orta derecede karbonhidrat diyeti uygulayan kişiler yağsız dana eti yemelidir.
11. Tavuk göğsü
Tavuk göğsü yağsız bir protein kaynağıdır. Derisiz servis edildiğinde kalorilerinin çoğu doğrudan proteinden gelir. 136 gr derisiz tavuk göğsü,26 g protein içerir.
12. Yulaf
Yulaf ; 100 gramında 17 gram protein içerir. Aynı zamanda kompleks bir karbonhidrat kaynağıdır. Çiğ yulafın yulaf ezmesi olarak hazırlanması kolaydır ve meyve, kuruyemiş gibi çeşitli sağlıklı yiyeceklerle tatlandırılabilir. İnsanlar genellikle ilave şeker içerdikleri için paketli yulaf ezmesinden kaçınmalıdır.
13. Ton balığı
Ton balığı, düşük kaloriye sahip mükemmel ve yaygın olarak bulunan bir protein kaynağıdır. Ton balığı, minimum yağ içeren bir balıktır. Salatalara, sandviçlere ve atıştırmalıklara ton balığı eklenebilir.
14. Tempeh
Tempeh, vejetaryenlar ve veganlar için popüler bir protein kaynağıdır. Tempeh, soya fasulyesinden elde edilir. Tofudan daha yüksek protein içeriğine sahiptir.
15. Spirulina
Spirulina, hem tatlı hem de tuzlu sularda gelişen bir bakteridir. Toz halindeki küçük bir miktarında çeşitli besinler ve proteinler bulunur.
16. Bakliyat
Baklagillerin hem lif hem de protein içeriği yüksektir. Kilo verme diyetinin bir parçası olarak iyi bir besin alternatifidirler.
17. Kenevir tohumları
Salatalarda kruton yerine kenevir tohumu kullanılabilir. Kenevir tohumları 1 yemek kaşığında 9,5 g protein içerirler.
18. Kurutulmuş domates
Güneşte kurutulmuş domates, birçok yemeğe mükemmel bir katkı sağlar ve yaygın olarak bulunur. Hem iyi bir protein kaynağı hem de ek besin ve lif sunarlar.
19. Guava
Guava, her yerde bulunmayabilecek tropikal bir meyvedir. Guava, mevcut protein açısından en zengin meyvelerden biridir. Ayrıca C vitamini içeriği de yüksektir.
20. Enginar
Enginar, lif bakımından zengindir ve iyi miktarda protein içerir. Enginar çok yönlüdür ve çeşitli tariflerde kullanıma uygundur.
21. Bezelye
Bezelye; protein ve lif bakımından zengin içeriğe sahiptir.
22. Bizon
Bizon eti, başka bir mükemmel protein kaynağıdır. Bizon, sığır etine göre porsiyon başına daha az yağlı bir ettir.
23. Peynir altı suyu tozu
Peynir altı suyu, birçok vücut geliştiricisi ve sporcu tarafından kas kütlesini ve gücünü artırmaya yardımcı olmak için ek olarak kullanılır. Bu toz, sütün sıvı kısmında bulunan proteinlerden yapılır ve kişinin diyetine önemli miktarda protein ekleyebilir. Ürünün etiketinin okunması çok önemlidir çünkü peynir altı suyu proteinleri genellikle şeker içerebilir.
24. Hindi
Hindi , iyi bir protein kaynağıdır. Kemiksiz hindi 100 gramında 13 gram protein içerir.
25. Nohut
Nohut, lif içeriği yüksek, kalp ve kemik sağlığını destekleyen besinlerle dolu sağlıklı vejetaryen bir proteindir.
26. Kinoa
Kinoa ,vejetaryen proteinin eksiksiz kaynaklarından biridir. Kinoa, tam bir proteini tamamlamak için gereken 11 amino asidin tamamını içerir, bu da onu vejetaryenler, veganlar ve çok fazla et yemeyenler için mükemmel bir seçim haline getirir.
27. Yoğurt
Sade, az yağlı yoğurtlar 200 gramında 19 gram protein içerir.
28. Süzme peynir
Bu süt ürününde bol miktarda protein bulunur. Aynı zamanda sağlıklı bir kalsiyum kaynağıdır.
29. Badem
Kuruyemişler yüksek kalorili olmakla ünlüdür, ancak porsiyon kontrolü ile kuru, kavrulmuş veya çiğ bademler doyurucu, protein açısından zengin birer atıştırmalık olabilir.
30. Süt
İnek sütü, hayvan sütlerini tolere edebilen insanlar için güzel bir protein kaynağıdır
31. Mercimek
Mercimek, bol miktarda bitki proteini ve lif içerir. Çok uygun fiyatlıdırlar ve kalp sağlığını korur.
32. Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği, protein ve magnezyum, selenyum gibi minerallerle doludur. Kilo vermek isteyenler, yağda kavrulmuş kabak çekirdeklerinden uzak durmalı ve bunun yerine kuru kavrulmuş tohumları tercih etmelidir.
33. Avokado
Avokado, protein kadar sağlıklı yağlar da içerir. Aynı zamanda protein ve kalp için sağlıklı doymamış yağ içermekle kalmaz, potasyum, iyi seviyelerde lif ve besin öğeleri içerir. Bununla birlikte, avokado yüksek kalori içerdiği için porsiyon kontrolü gereklidir.
34. Antep fıstığı
Antep fıstığı, yüksek miktarda protein içeren bir yemiştir. Ayrıca iyi miktarda omega 6 yağ asitleri de içerir.
35. Chia tohumları
Bu minik tohumun, proteine ek olarak, omega-3, lif ve kalsiyum bakımından içeriği zengindir. Veganlar genellikle yumurta ikamesi olarak chia tohumlarını kullanırlar ve birçok insan chia tohumlarını smoothie veya salatalara ekleyerek de tüketir.
36. Fındık ezmesi
Fındık ezmesi çok fazla kalori içerir, ancak porsiyon kontrolü sağlandığında, bir kişinin diyetine doymamış yağ asitleri ve protein katkısı sağlar. Sağlıklı bir şekilde fındık ezmesi yemek isteyenler, ilave şeker veya yağ içermeyenlerini tercih etmelidir.
37. Halibut
Bu beyaz balık mükemmel bir yağsız protein kaynağıdır.
38. Kuşkonmaz
Kuşkonmaz, kalorisinin dörtte birinden fazlasını proteinden alır. Aynı zamanda B vitaminleri de dahil olmak üzere besinlerle doludur ve karbonhidrat oranı düşüktür.
39. Su teresi
Turpgillerden olan bu sebze suda büyür, şaşırtıcı derecede yüksek protein içeriğine sahiptir ve bir günlük K vitaminini içerir. Salatalara biraz su teresi eklemek, sağlığa olan faydalarını en üst düzeye çıkarabilir.
40. Brüksel lahanası
Brüksel lahanası protein, lif ve vitaminlerle doludur.
41. Kavuzlu Buğday
Kavuzlu buğday, çok yüksek protein içeriğine sahip kabuklu bir buğday türüdür. Popülerliği artmıştır ve genellikle özel unlarda bulunur.
42. Teff
Teff, genellikle un yapmak için öğütülen bir çimdir. Bu glutensiz yiyecek, oldukça yüksek bir protein içeriğine sahiptir. 100 gramında 13 gram protein içerir.