Yumurta alerjisi nedir, nasıl beslenilmeli?

Tavuk yumurtasında beş ana alerjen vardır. Çoğu, yumurta beyazında bulunur. Ovomukoid, ısıya ve sindirim enzimlerine karşı dirençli olması sebebiyle en alerjenik proteindir.

Yumurta alerjisi yumurtanın veya yumurta içeren besinlerin tüketiminden sonra, dakikalar veya saatler içinde ortaya çıkabilir. Çoğu bebek geç tipte cilt veya sindirim sistemini içeren belirtiler gösterir. Sindirim sistemi belirtileri kusma, karın ağrısı, huzursuzluk, inatçı pişik, ishal, dışkıda kan veya mukus olabilir. Bebeklerde ayrıca hırıltılı solunum, sinirlilik, yüz şişmesi ve büyüme geriliği de görülebilir.

Öykü ve fizik muayene yumurta alerjisi tanısında en faydalı yöntemlerdir. Yumurta alerjisi, çocuğunuzun diyetinden yumurta ve ürünlerini çıkardıktan sonra nasıl yanıt verdiğine bakılarak teşhis edilebilir.

Dışkıda kan testi, alerjisi olduğundan şüphelenilen bebeklerde teşhise yardımcı olabilir. Kan ve cilt testi, IgE aracılı olmayan yumurta alerjisinin teşhis edilmesinde yardımcı olmaz.

Tavuk yumurtası alerjisinde hindi, ördek, kaz, martı ve bıldırcın gibi diğer kuş yumurtalarıyla çapraz reaktivite gösterir. Tavuk yumurtası alerjisi olan kişilerin bu yumurtaları da tüketmemesi gerekir.

Yumurta alerjisi olan bireyler, kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısında, yumurta alerjisi olmayan bireylere göre daha fazla olumsuz reaksiyon riski taşımamaktadır. KKK aşısı tavuk hücre kültürleri üzerinde kültürlenir ve yumurta alerjeni içermediğinden yumurta alerjisi olan kişilere güvenle uygulanır.

Yumurta alerjisi tedavisi, yumurtanın ve ürünlerinin diyetten tamamen çıkarılmasıyla yapılır. Bebeklerde eliminasyon diyetleri genellikle, hipoalerjik bebek mamalarıyla da desteklenir.

Yumurta içermeyen mamalarla ve/veya yumurta içermeyen bir diyetle beslenen annenin emzirdiği bebeğin en az 3 ay boyunca diyette kalması gerekebilir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de etiket bilgisi okumaktır. Tüketilecek her besin için detaylı içindekiler bilgisine mutlaka göz atılmalı, içeriği bilinmeyen hiçbir besin tüketilmemelidir. Eğer ev dışında yemek yenecekse yine içerik bilgisi ve çapraz kontaminasyon riski mutlaka sorgulanmalıdır. Şüphelenilen ürün mutlaka diyetisyene danışıldıktan sonra tüketilmelidir. Eğer yemek yapımı sırasında daha önce yumurta ve ürünlerinin temas ettiği malzemeler kullanılacaksa ekipmanların yumurtadan tamamen arındırıldığından emin olunmalıdır.

YUMURTA ALERJİSİNDE KAÇINILMASI GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Günlük hayatta en sık tükettiğimiz ve yumurta diyetinde kaçınılması gereken bazı besinler ise şunlardır;