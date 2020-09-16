Yaşlanma karşıtı ürünler

Epidermisin en alt kısmında, diğer tüm cilt hücrelerini üreten bazal hücre adındaki ana hücreler vardır. Bu ana hücreler bölünerek, epidermisin en üst seviyelerine kadar çıkan yavru hücreleri şekillendirir. Seyahat ederlerken, yaşlanırlar ve en nihayetinde ölürler, böylece üst katman, 26 günle 42 gün arası sürecek hücre döngüsü denen bir işlemden geçerek kendiliğinden pul pul dökülen ölü hücrelerden oluşur. Hayatın 30'lu ve 80'li evrelerinde, hücre döngüsü gençlikteki hızına oranla yüzde 30’la 50 arası yavaşlar. Yani, daha yaşlı ciltler kendilerini daha yavaş yenileyerek pürüzsüz bir yüzey yerine pürüzlü yüzeyli hücreler şekillendirir.

En üstteki hücreler nemi saklayan doğal nemlendirici bir faktör içerirler. Vücut kuru bir ortama olan tepkisini daha fazla DNF üreterek koyar, ama üretimin hızlanması birkaç gün alacağı için, cildiniz yardım gelene kadar oldukça nemsiz kalabilir. Bu yüzden kuru bir ortamda cildinizi nemlendirmek çok önemlidir. Epidermisin ortasında hücreler tarafından salınan maddeler, cilt hücrelerini saran ve cildin nemli kalmasını sağlayan lipidlerden (yağlar) oluşmuş koruyucu bir tabaka meydana getirirler. Parmaklarınız ve ayakuçlarınız daha az lipid içerdiği için, bacaklarınız kadar suya dayanıklı değillerdir, bu yüzdendir ki parmaklarınız ve ayakuçlarınız suya girdikten sonra kuruyup buruşuk buruşuk olurken, bacaklarınız olmaz. Cildinizin soğuk havalarda çatlamasının nedeni soğuyan lipidlerin sertleşmesi ve hareket kabiliyetinin azalmasıdır. En iyi nemlendiricilerin amacı bu önemli lipidlerin miktarını artırarak cildinizin nem depolamasına yardımcı olmaktır.

Doğru cilt bakım ürünlerini kullanarak cilt bariyerini tedavi etmek bir takım cilt hastalıklarının iyileşmesini sağlayacaktır. Yağlı asit ve kolesterol gibi temel besin maddelerini katmak gerekli yapı taşlarının üretilmesini sağlar. Yeterli besin alamamak cildinizin kendisini tedavi etme ve yenileme yeteneğini zayıflatabilir, kolesterol düşürücü ilaçlar alan insanların kuru bir cilde sahip olmasının nedeni budur.

Yaşlanma karşıtı ürünler nasıl seçilmelidir?

Öncellikle güneşten korunmak gerekir. Düzenli olarak cildinize uygun ve koruma faktörü yüksek güneş kremi kullanılmalıdır. Retinol bulunan içerikler kırışıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ciltte sürekli olarak kullanıldığında, antioksidanlar dışarıdan yaşlanmanın sebep olduğu bazı sorunları engelleyebilir.

Kırışık önlemenin hedefi, stres ve yaşla azalan üç önemli yapısal içerik olan hyalüronik asidi (HA), elastini ve kollajen kaybını durdurmaktır. Bazı yaşlanma karşıtı ürünler bu içeriklere sahiptir ve onları cilde tekrar vermeyi hedefler, ancak moleküllerin topikal olarak emilebilmesi ve çok büyük olanlar için bu mümkün değildir.

Topikal formüllere eklenen hyalüronik asit cilde su sağlayabilir, fakat cilde nüfuz edemez ve kendiliğinden oluşan hyalüronik asidin yerini alamaz. Sadece bazı ürünlerde bulunan düşük moleküler ağırlıklı hyalüronik asitler cilt altına nüfus edebilir. Keşke ciltteki kollajenin yerini alabileceğini iddia eden her kollajen içerikli cilt kremi ve ciltteki hyalüronik asit miktarını arttırdığını iddia eden her hyalüronik asit ürünü gerçek olsaydı.

Cildin kendi kollajenini, elastinini ve hyalüronik asit üretmesi için cildi harekete geçiren topikal faktörler daha etkilidir. Retinoidlerin, C vitaminin ve bakır peptidlerin kollajen sentezini arttırdığı görülmüştür.

Bu bileşenleri mezoterapi denilen yeni bir yüzeysel enjeksiyon yoluyla ya da dermal dolgu denilen bir kozmetik dermatolojik prosedür ile enjekte etmek çok daha etkilidir.

Cilt tipinizin tam tespiti için uygulanan cilt tipi analizini dermatoloğunuzdan talep edebilirsiniz. Bu sayede cilt tipinize uygun doğru cilt bakımları ile kırışık oluşumunu azaltmanız, hatta durdurmanız mümkün olabilecektir.