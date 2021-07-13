Yaşlanma karşıtı kremlere kaç yaşında başlanmalıdır?

Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırmak mümkün değildir fakat karşılaşılabilecek sorunlar etkili yöntemler ile azaltılabilir. Yaşlanma belirtileri ile başa çıkmanın en iyi yolu 20’li yaşlardan itibaren cilt bakım rutini oluşturmaktan geçmektedir. Uygulanacak cilt bakım rutininin kişinin cilt tipine uygun olması oldukça önemlidir.

Yaşlanma karşıtı krem kullanımda ise önerilen yaş 21’dir. Kullanılacak kremler her yaşta farklı etkiler gösterir. Bu sebeple tercih edilecek krem kişinin yaşına uygun olarak belirlenmelidir. Daha detaylı inceleyecek olursak;

20’li yaşlar: Güneş kremi ile cildinizi koruyun

20’li yaşlarda yaşlılık belirtileri cilt üzerinde görülmese bile ilerleyen zamanlar için önlem alınması gerekir. 20’li yaşlarda alınabilecek en iyi önlem ise düzenli olarak güneş koruyucu kremleri kullanmaktır. Bu sayede güneşin cilt üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler azaltılabilmektedir.

30’lu yaşlar: C vitamini ile kırışıklıkları azaltın

30’lu yaşlarda kırışıklıklar belirginleşmeye başlar. Var olan kırışıklıkların derinleşmesinin önüne geçmek ve yeni kırışıklıkların oluşmasını engellemek için cilt tipinize uygun C vitamini, retinoid ve hyalüronik asit kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunlarla birlikte, düzenli aralıklar ile cildinizi ölü derilerden arındırmanız da etkili olacaktır. İhtiyaca göre gözenek sıkılaştırıcı yüz maskelerini cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz.

40’lı yaşlar; Anti-aging içerikli ürün kullanımı şart

40’lı yaşlara gelindiğinde kırışıklıkların ve yaşlanma karşıtı kremlerin kullanımı oldukça önemlidir. Bu yaşlarda tercih edilecek ürünlerin içeriğinde mutlaka yüksek oranda antioksidan özelliği aranmalıdır. Yaşlanma belirtileri genellikle göz çevresinde kendini daha çok belli eder bu sebeple göz çevresi için uygun nemlendirici kremler tercih edilmelidir.