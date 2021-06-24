Vücutta oluşan çatlaklar nasıl geçer?

Deri çatlakları sıklıkla hamilelik döneminde, ergenlikte, vücut geliştirme aşamasında ve hormon tedavisi süreçlerinde oluşabiliyor. Çatlak görünümü sıklıkla yağ miktarının fazla olduğu göğüs, karın, kalça ve kol bölgelerinde görülmektedir. Çatlakların görülme oranı erkeklere kıyasla kadınlarda daha yüksektir. Genellikle hamilelik dönemlerinde çatlaklar görünüm oluşturmaya başlamaktadır.Deri çatlakları sıklıkla hamilelik döneminde, ergenlikte, vücut geliştirme aşamasında ve hormon tedavisi süreçlerinde oluşabiliyor. Çatlak görünümü sıklıkla yağ miktarının fazla olduğu göğüs, karın, kalça ve kol bölgelerinde görülmektedir. Çatlakların görülme oranı erkeklere kıyasla kadınlarda daha yüksektir. Genellikle hamilelik dönemlerinde çatlaklar görünüm oluşturmaya başlamaktadır.



Çatlakları iyileştirmek mümkündür



Günümüzde tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle beraber çatlak tedavi yöntemleri de yenilenmiştir. Yöntemlerin gelişmesi çatlakların kalıcı olarak tedavi edilmesini sağlayamaz fakat daha etkili iyileştirme sonuçlarına yardımcı olur. Çatlaklar yara izleri oldukları için tam olarak tedavi edilemez ve bir miktarda olsa çatlak dokusu ciltte kalır.



Hamilelik ve kilo alıp verme sürecinde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınması sayesinde çatlak görünümünün önüne geçebilmek mümkün. Alınabilecek önemler ise göbek, kol, basen ve göğüs bölgelerine çeşitli yağlar, retinoid ve E vitamini uygulamak olabilir. Kullanılacak bu maddeler ise mutlaka uzman hekim tarafından tavsiye edilmelidir.



Çatlakların tedavisinde ise çeşitli yöntemler mevcuttur



Biodermogenesi: Yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden biridir. Dokuları biyolojik olarak canlandırır ve cildin kendi kendine yenilemesini sağlar. İşlem sonrasında çatlak derinliği doldurulur ve çatlak görüntüsü hafifletilir. Bu işlem %85 oranında başarı elde etmektedir.



Dermaroller: Dermaroller çatlakların olduğu bölgeye yıldız şeklinde 10 defa uygulanır. Bu sayede mikro kanal açılır. Açılan bu kanallara peptit ve kök hücre ekstreleri uygulanarak cildin yenilenme süreci hızlandırılır. İşlem sonrasında oluşan kızarıklık 30 dakika içinde geçer.



Platelet rich plasma (PRP): Kişiden kan örneği alınır ve alınan örnek al ve akyuvarlarına ayrılır. Geriye kalan platelet ise serum yapılarak mezoterapi iğneleriyle kişiye enjekte edilir. Kişi kendi dokusu ile kolajen üretimini destekleyerek çatlak görünümünün azalmasını kolaylaştırır.



Karboksiterapi: İşlem karbondioksit gazının deri altına pompalaması sayesinde yapılır. Yeni kolajen oluşumunu artırarak derinin kalınlaşmasını sağlar. Bu sayede çatlak görünümü azaltılmış olur.



Boya lazerleri: Yeni oluşan kırmızı - mor renkli çatlaklar için tercih edilmektedir. Damar üzerine etki ederek kızarıklığı azaltmaktadır. Uzman hekim tarafından yapılmayan işlemlerde lekelenme sorunu yaşanabilir.



Fraksiyonel lazer: Bu yöntem hem üst hem de alt deriye etki etmektedir. Derinin alt tabakasında oluşan çatlaklara bile ulaşılmasını mümkün kılar. Tüm deri çatlaklarında ve özellikle beyaz, deforme görünümü olan çatlaklarda %50 oranında başarı elde edilir.Kişilerin cilt yapısına ve ihtiyaçlarına göre uygulanacak bu yöntemler mutlaka alanında uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Yanlış yapılacak işlemler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.