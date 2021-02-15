Sülfür içeren maskelerin faydaları

Sülfür, vücudumuzda bolca bulunan minerallerdendir. Kokusu rahatsız edici olsa bile özellikle sivilce tedavisinde cildi iyileştirerek güçlendirir. Sülfür ile yapılan ev yapımı maskeler ise peeling görevi görmektedir.

Sülfür, vücudumuzda bolca bulunan minerallerdendir. Kokusu rahatsız edici olsa bile özellikle sivilce tedavisinde cildi iyileştirerek güçlendirir. Sülfür ile yapılan ev yapımı maskeler ise peeling görevi görmektedir.

Sülfürün faydalarını nelerdir?

Saymakla bitmeyecek sülfürün cildimiz için olan faydalarından birkaçı şu şekildedir;

• Vücudumuzu zararlı bakterileri karşı güçlendirir.

• Cildin yaşlanma ve yıpranma sürecini yavaşlatır.

• Radyasyon ve hava kirliliğinden cildimizi korur.



Sülfür hangi gıdalarda bulunur?

Özellikle balık ve kırmızı et grubu sülfür açısından oldukça zengindir. Ancak unutmamak gerekir ki paketli gıdalar sülfür içeriğini kaybederler. Sert yapılı olan maden suları da yüksek oranda sülfür içermektedir. Sülfür içeren besinleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

• Kuru fasulye

• Soya fasulyesi

• Lahana

• Maden suyu

• Yumurta

• Balık

• Şalgam

• Et

• Sarımsak

• Soğan

• Kuşkonmaz

• Deniz tuzu

Sülfür içerikli maskelerin cildimize sağladığı faydalar nelerdir?

Sülfür güçlü bir bileşen olduğu için mutlaka kullanmadan önce uzman bir hekime başvurulmalıdır. Kişinin cilt tipine göre sülfür oranı ve kullanım sıklığı belirlenmelidir. Sülfür içerikli maskelerin ya da cilt bakım ürünlerin cildimize sağladığı faydalar ise;

• Geçmeyen sivilce izleri için etkilidir. Özellikle stres sebepli oluşan sivilcelerin ciltte iz bırakma olasılığı daha yüksektir. Güçlü içeriği ile sülfür oluşan bu lekeleri diğer ilaçlara kıyasla daha çabuk toparlayacaktır.

• Akne tedavilerinizde kullanılır. Akne tedavisinde kalıcı çözümler isteyenler sülfürü tercih edebilir. Antiseptik olduğu için cilde bağışıklık kazandırır.• Sülfür içerikli maskeler akneleri ve pütürlü olan görünümü azaltır.

• Sivilcelerin yayılmasını önler.

• Kızarıklık yatışmasında değerlidir.

• Rozasea yani gül hastalığının yatışmasında etkilidir.

• Ciltte demodeks adı verilen parazitin sebep olduğu sivilce ataklarının yatışmasında değerlidir.

• Ölü hücreleri ciltten arınmasını sağlar.

• Yağ tabakalarını temizler.

• Gözenekleri arındırır ve genişlemiş gözenek görüntüsünü azaltır.

• Temiz ve sağlıklı bir cilt görüntüsü sağlar.

• Zaman içinde oluşan lekelerin açılmasını sağlar.

• Cildin yaşlanma ve yıpranma sürecini yavaşlatır.