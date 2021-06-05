Siğil tedavi edilebilir mi?

Siğil nedir?

Siğil, papilloma virüsünden kaynaklanan iyi huylu bir cilt oluşumudur. Sıklıkla el, ayak ve yüz bölgelerinde siğil görülür. Bunun haricinde genital ve anal bölgede de bazı vakalarda görmek mümkündür. Ergen ve çocuklarda karşılaşma olasılığı daha sıktır. Çoğu siğil zararsızdır ancak kişiyi estetik açıdan rahatsız edebilir. Ağrı, kaşıntı, kızarıklık gibi şikayetlere neden olabilir.

İyi huyluların aksine kötü huylu siğillerde vardır. Genital bölgede karşılaşılan siğiller kötü huylu olmaya yatkındır. Genellikle bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde görülür.

Siğilin nedeni enfeksiyondur

Siğil, virüs kaynaklı olan bir enfeksiyondur. Siğilin neden olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur fakat bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha sık görülür. Vücudun herhangi bir yerinde siğil oluşabilir.

Virüs kaynaklı olan siğiller bulaşıcıdır. Kişiden kişiye, havlu, tıraş bıçağı gibi nesneler ile dolaylı yoldan da bulaşabilir. Siğili olan kişiye yakın temastan kaçınarak kişisel hijyenin korunmasına özen gösterilmelidir. Cildin nemli ya da ıslak olması bulaş riskini arttırabilir.

Siğil tedavisinde çeşitli yöntemler

Siğil tedavisi olan bir cilt sorunudur. Zararsız olan siğiller herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan belli bir zaman içerisinde kendiliğinde geçebilir. Ancak estetik açıdan kişiye rahatsızlık veren ya da genital bölgede oluşan siğillerin tedavisi gerekir.

Tedavi edilmesi gereken siğillerin gösterdiği belirtiler;

- Kanama ve iltihaplanma durumu

- Atopik dermatit gibi cilt hastalıkları ile beraber görülmesi

- Göbekli siğil türü olması

- Yaş kaynaklı oluşan seboreik siğiller

Siğillerin nedenlerine göre tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde siğil boyutu, tipi, sayısı ve konumu önem taşır. Tercih edilen tedavi yöntemleri ise salisilik asit içerikli ilaçlar, dondurma yöntemi (kriyoterapi) ya da cerrahi işlemlerdir. Tedavi sonrası bazı kişilerde tekrar siğil görülmezken bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tekrarlama olasılığı vardır.

Salisilik asit ile tedavi

Önerilen tedavi yöntemlerinden biridir. Kişinin ihtiyacına göre seçilen ilaç birkaç hafta boyunca siğile uygulanır. Etki etme süresi kişiden kişiye değişmektedir.

Kriyoterapi ile tedavi

Kriyoterapi tedavisinde yönteminde uzman hekim siğile sıvı azot uygulaması yapar. Haftada bir kez yapılır ve siğil geçene kadar işleme devam edilir.

Cerrahi tedavi yöntemi

İlaç ya da kriyoterapi tedavisinin uygulanamayacağı kişilerde tercih edilir. Siğil cerrahi yöntemler ile lokal anesteziyle kesilir.