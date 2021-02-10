Saç dökülmesi nedenleri ve çözümleri

Saç dökülmesi aslında normaldir. Saç dökülmesini problem haline getiren ise ne kadar sıklıkla ve ne kadar döküldüğüdür. Günde 100 saç telinin dökülmesi normaldir ancak bundan fazla dökülüyorsa ciddi bir durumun habercisi olabilir ve doktora başvurulmalıdır. Saç dökülmesinin birden fazla sebebi olabilir. Bunlar;

Genetik nedenlere bağlı saç dökülmesi: Sıklıkla erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda görülen bölgesel saç dökülmesidir.

Sıklıkla erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda görülen bölgesel saç dökülmesidir. Liken planus gibi deri hastalıkları: Bu tür rahatsızlıklar kalıcı ve geri dönüşü olmayan saç dökülmelerinin sebebi olabilir.

Bu tür rahatsızlıklar kalıcı ve geri dönüşü olmayan saç dökülmelerinin sebebi olabilir. Psikolojik nedenler: Kişiler kendi saçlarını koparabilirler. Psikolojik destek ile tedavi edilebilir.

Kişiler kendi saçlarını koparabilirler. Psikolojik destek ile tedavi edilebilir. Tiroid hastalığı: Tiroid gibi hormonal rahatsızlıklar saç dökülmesine sebep olabilir.

Tiroid gibi hormonal rahatsızlıklar saç dökülmesine sebep olabilir. Gebelik dönemi: Hormonlarda değişikliklerden kaynakların, geçici bir saç dökülmedir.

Hormonlarda değişikliklerden kaynakların, geçici bir saç dökülmedir. Anemi: Daha sık kadınlarda görülen kansızlık problemi saç dökülmesini tetikleyebilir. Tedavi ile dökülme sorunu ortadan kaldırılabilir.

Daha sık kadınlarda görülen kansızlık problemi saç dökülmesini tetikleyebilir. Tedavi ile dökülme sorunu ortadan kaldırılabilir. Mineral eksiklikleri: Vücudumuzdan bulunan çinko ve demir gibi vitamin eksiklikleri saç dökülmesi ile belli olabilir. Eksik olan vitaminlerin takviyesi sonucu dökülme sorunu geçebilir.

Vücudumuzdan bulunan çinko ve demir gibi vitamin eksiklikleri saç dökülmesi ile belli olabilir. Eksik olan vitaminlerin takviyesi sonucu dökülme sorunu geçebilir. Yanlış alışkanlıklar: Kişilerin yanlış hayat alışkanlıkları saç dökülmesine sebep olabilir örneğin düzensiz beslenme, stres, hareketsizlik, saçı sıkı toplama, sık yıkama vb.

Saç dökülmesi için yapılabilecekler nelerdir?

Saç dökülmesinin neden kaynaklığını bulup tedavi edilmesi gerekir. Ancak tedavi haricinde yapılabilecekler ise;

Dengeli ve yeterli beslenme

Düzenli sağlık kontrolü

Saçı aşırı işlem ve ısıdan korumak

Yeterli uyku

Saç temizliğini aksatmamak

Saç dökülmesi için tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi ilk olarak saç dökülmesinin nedenini bulmak ile başlar. Doğru tanıdan sonra kişiye uygun tedavi süreci başlar.

Erkek tipi saç dökülme problemini yaşayan kişilerde dökülme bölgesi incelenir ve açıklık ölçülür. Tedavi ile kapanamayacak kadar geniş ve saç kök kaybı fazla ise saç ekimi yöntemi önerilebilir. Daha az saç kaybı olan erkek tipi saç dökülmelerinde ise PRP ya da mezoterapi tedavilerine başvurulur.

Başka sebepleri olan saç dökülmelerinde ise kişiden tahlil istenir. Bu sonuçlara göre eksik olan vitaminlerin tedavisi uygulanır. Kişinin saç tipine uygun dermokozmetik şampuanlar önerilebilir.

Dönüşü olmayan saç kayıplarında ise tercih edilen yöntem saç ekimidir.