Radyofrekans hangi cilt problemlerine uygulanmaktadır?

Diğer yöntemlere kıyasla cerrahi bir uygulama yapılmadığı için acısızdır bu nedenle sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. 16 yaş ve üzerinde olan herkese radyofrekans yöntemi kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ancak kansızlık sorunu olan, kanser tedavisi gören ya da enfeksiyon problemi olan kişilere uygulama yapılamamaktadır.

Radyofrekans uygulaması ile tedavi edilebilen cilt problemleri ise şu şekildedir;

Zaman içinde meydana gelen kırışıklıklar,

Sivilce ve sivilce izleri,

Genişlemiş gözenek sorunu,

Yağlı cilt problemleri,

Doğum ya da yaşlanmaya bağlı oluşan cilt çatlaklarının tedavisi.

Radyofrekans uygulaması acısız ve kolay bir yöntemdir!

Radyofrekans yönteminin sıklıkla tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise lekelenme sorununa yol açmadığı için mevsim fark etmeksizin uygulama yapılabilmesidir. Alanında uzman hekim kontrolünden sonra radyofrekans uygulaması için ilk olarak cilt detaylıca temizlenir ve kişiye özel kullanılacak başlıklar takılarak doz miktarı belirlenir. Kişinin cilt sorununa yeterli miktarda geçiş yapıldıktan sonra işlem tamamlanır.

İşlem süresi kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık 40 dakika sürmektedir. Kişi günlük hayatına hemen dönebilmektedir ancak cilt kendini yenilemeye başlayacağı için kızarıklık ve kabuklanma görülebilmektedir. Uygulama sonrasında bir gün cilt ile su temasının kesilmesi gerekmektedir. Bu işlem ile kişilerin cilt tipine ve var olan problemlerinde göre 3 ya da 4 seans sonrasında sonuç alınabiliyor.

Radyofrekans yöntemi cerrahi bir işlem olmasa da kişiye özel planlanması gereken bir tedavi yöntemidir. Yanlış uygulamalar cilt üzerinde geri dönüşü zor olan sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple mutlaka alanında uzman bir hekim ile görüşerek radyofrekans uygulaması yaptırılması gerekir.