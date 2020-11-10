Mevsim geçişlerinde ciltte olan değişimler nelerdir?

Bu, cilt bakımı rutinimizi mevsimlerin ilerleyişi ile aynı zamana denk gelecek şekilde değiştirmeyi zorunlu kılar. Aksi takdirde, yaşlanma belirtilerini zamanından çok önce gösteren hasarlı, tahriş olmuş bir cilt ile sonuçlanabilir. Her mevsimin cildimizi nasıl etkilediğine daha yakından bakmak, alınacak önlemleri belirlemek için en önemli adımdır.

Kış

Yıl başladığında, kış tüm hızıyla devam eder. Dışarıda soğuk hava normaldir ama iç mekanda ısıtılmış hava zararlı olabilir. Hem içerde hem de dışarıda kuruyan hava, cildimizin de kuruduğu anlamına gelir. Üstelik yılın bu zamanında cildin metabolizması doğal olarak yavaşlar. Bu, daha yavaş hücre yenilenmesine dönüşür ve bu genellikle daha mat cilde yol açar. Kuruyan cilde zengin, yumuşatıcı bazlı bir nemlendirici ile müdahale ederken, aynı zamanda hücre yenilenmesine hızlı bir başlangıç ​​sağlamak için nazik bir peeling deneyin.

İlkbahar

Sıcaklık ve nem seviyeleri yükseldikçe, cildimizi derinlemesine temizlemek için mükemmel bir sebebe sahibiz. Kimyasal bir soyma veya derin bir peeling ile kış boyunca birikmiş olan tüm toksinlerden kurtulun. Metabolizmanız hızlanacak, bu da hücre yenilenmesi için iyi bir haber. Kışın kullandığınız daha zengin nemlendiricinin daha hafif bir şey için rafa kaldırılması gerekebilir.

Yaz

Şimdi dışarıda saatler geçirdiğimiz yılın harika zamanı. Tüm bu temiz hava ve egzersiz vücudumuz için iyidir, ancak cildimiz için kötü olabilir. Sağlıklı cilt için en büyük tehdit güneştir, bu nedenle cildinizi her gün UV ışınlarından koruduğunuzdan emin olun. SPF'si en az 30 olan hafif bir nemlendiriciye kullanmanız gerekir. Kendinizi erken yaşlanma belirtilerinden korumak için yüzünüzde, boynunuzda, dekoltenizde ve ellerinizde kullanın. Ek olarak, her dışarı çıktığınızda kalın bir güneş kremi sürün. Böylece cildinizi hasardan koruyacaksınız ve ayrıca cilt kanseri riskini de önleyebilirsiniz.

Sonbahar

Soğuk hava geri dönüyor, bu da kış aylarında kullandığınız daha zengin nemlendiriciye geri dönme zamanının gelmiş olduğu anlamına geliyor. Ekstra nemlendirme için nemlendirici bir yüz maskesi de deneyebilirsiniz. Güzel sonbahar günlerinde düşündüğümüzden daha uzun süre dışarıda kalma ihtimali için yine güneşten korunmayı unutmayın.