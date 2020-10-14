Medikal cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Cilt tipine ve cildin ihtiyacına göre çeşitli cilt bakım önerileri uygulanabilir. Uygulanan medikal cilt bakım yöntemleri arasında lazer, radyo frekans, BBL tedavisi, PRP enjeksiyonu, kök hücre tedavisi, enjekte edilebilirler solüsyon gibi çeşitli maddeler içerebilir.

Cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına göre medikal cilt bakımlarında en uygun olanı seçilerek uygulanır. Uygulanan medikal cilt bakımının türüne göre işlemden sonra dikkat edilmesi gereken konular hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Cilt bakımı tedavisinin etkili olması için sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlara tam uyum sağlanması çok önemlidir.

İşlemden sonra cildinize 24 saat boyunca su değdirmemeniz ve dermatoloğunuzun önerdiği şekilde temizlemeniz gerekir. Uygulanan yönteme göre evde tamamlayıcı bakım ürünleri ve tedaviler uygulanması gerekiyorsa verilen talimatlara tam olarak uyum sağlanması gerekir.

Güneş ışıklarından uzak durulması gerekir. Normalde de cilde zararlı olan güneş ışıkları cilt bakımından sonra ciltte renk değişiklikleri başta olmak üzere ciddi zararlar verebilir. Dermatoloğunuz belirttiği iyileşme süresi içinde güneş ışıklarından uzak durulmalıdır.

Cilt bakımından sonra doktorunuzun cilt tipinize özel olarak reçete edeceği temizlik, bakım ve besleyici ürünleri kullanmanız işlemin sonuçlarının çok daha uzun süreli olmasına yardımcı olacaktır.

Sonraki dönemde de kozmetik olmayan cilt temizleme ve bakım ürünleriyle cildinize düzenli olarak bakım uygulamak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek ve düzenli uyumak hem genel hem de cilt sağlığınız için çok önemli.

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da cilde en fazla zarar veren maddeler arasındadır. Bu maddelerden uzak durmak cildinizin sağlığını, güzelliğini ve canlılığını artıracaktır.

Düzenli dermatolog kontrolü ve cilt bakımı cildinizin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olacaktır.