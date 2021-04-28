Maske takmak sivilce yapar mı?

Maske kullanmak şart

Cerrahi maskeler kullanımı şart. Ancak uzun süre aynı maskeyi kullanmak bazı cilt sorunlarına yol açabiliyor. Yapılması gereken ise aynı maskeyi uzun süre kullanmamak ve maske kullanıldığı zamanlarda cildi havalandırmak.

Maske kullanımıyla ciltteki gözeneklerin yağ üretimini hızlandırıyor ve hava almadığı için yağ kanalları tıkanmasına sebep oluyor. Gözeneklerin tıkanması ise kuruluk, pullanma, sivilce sorunlarına yol açıyor. Özellikle cilt tipi yağlı egzamaya yatkın olan kişilerde bu hastalığın şiddetlenmesini hızlandırıyor.

Maske kullanımının yol açtığı cilt sorunları

Maske kullanımının yol açtığı cilt sorunları cilt tiplerine göre değişmektedir. Maske kullanımı ile cilt ısısı yükselir. Isınan ciltte kılcal damar genişlemesi, roza hastalığı, cilt lezyonları ve ağız bölgesinde iltihaplı sivilcelerin görülme sıklığı artmıştır.

Maske kullanımın tetiklediği bu sorunlar için alınabilecek en etkili önlem ise uzun süreli maske kullanımlarında belli aralıklar ile cildi havalandırmak ve mümkün ise biriken teri silerek temizlemektir. Bu süreçte gün içinde kullanılan maskeyi değiştirmekte önemlidir. Aynı maskenin kullanılması hem cilt sağlığı hem de pandemi açısından risk taşımaktadır.

Alınabilecek önlemler ise

Gün içinde kullanılan maskeyi belirli aralıklar ile mümkünse 2 -3 saat arayla değiştirilmelidir. Yüzün aşırı terlediği durumlarda ile cilt tipine uygun su bazlı yıkama jeli ile cildi yıkamak önemli. Cilt bakım rutininize peeling adımı ekleyerek gözeneklerin tıkanmasının önüne geçebilirsiniz. Terlemeye sebep olacak durumlardan ve güneşten kaçınmalı ve su tüketimi mutlaka arttırılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları edinilmelidir.

Maske kullanılacağı zamanlarda makyaj yapılması gözenekleri tıkayacağı için önerilmez. Özellikle yüz bölgesine sürülen kalın kapatılar sivilce oluşumunu hızlandırır. Gün içinde sıklıkla kullanılan kolonya ve dezefektanları yüz bölgesinden mümkün olduğunca uzak tutun.

Cildiniz korumak için koruyuculuğundan emin olduğunuz pamuklu ve iç kısmı yumuşak maskeleri tercih edebilirsiniz. Pamuklu maskeleri kullanarak cerrahi maskelerin cilt üzerinde yapacağı tahrişi azaltabilirsiniz.

Ciltte fark edilen değişiklikler için mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır.