MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDr. Nezih Karaca Maske takmak sivilce yapar mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler>Yazarlar>Dr. Nezih Karaca>Maske takmak sivilce yapar mı?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
28.04.2021 - 17:32 |  Son Güncelleme:

Maske takmak sivilce yapar mı?

Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
drnezihkaraca@gmail.com
Maske takmak sivilce yapar mı?

Pandemi ile birlikte hayatımıza cerrahi maskeler girdi. Kurallar gereği maske takmak ise zorunlu. Cerrahi maskeler ile artan sivilce sorununu Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca sizler için anlattı.

Maske kullanmak şart

Cerrahi maskeler kullanımı şart. Ancak uzun süre aynı maskeyi kullanmak bazı cilt sorunlarına yol açabiliyor. Yapılması gereken ise aynı maskeyi uzun süre kullanmamak ve maske kullanıldığı zamanlarda cildi havalandırmak.

Maske kullanımıyla ciltteki gözeneklerin yağ üretimini hızlandırıyor ve hava almadığı için yağ kanalları tıkanmasına sebep oluyor. Gözeneklerin tıkanması ise kuruluk, pullanma, sivilce sorunlarına yol açıyor. Özellikle cilt tipi yağlı egzamaya yatkın olan kişilerde bu hastalığın şiddetlenmesini hızlandırıyor.

Maske kullanımının yol açtığı cilt sorunları

Maske kullanımının yol açtığı cilt sorunları cilt tiplerine göre değişmektedir. Maske kullanımı ile cilt ısısı yükselir. Isınan ciltte kılcal damar genişlemesi, roza hastalığı, cilt lezyonları ve ağız bölgesinde iltihaplı sivilcelerin görülme sıklığı artmıştır.

Maske kullanımın tetiklediği bu sorunlar için alınabilecek en etkili önlem ise uzun süreli maske kullanımlarında belli aralıklar ile cildi havalandırmak ve mümkün ise biriken teri silerek temizlemektir. Bu süreçte gün içinde kullanılan maskeyi değiştirmekte önemlidir. Aynı maskenin kullanılması hem cilt sağlığı hem de pandemi açısından risk taşımaktadır.

Alınabilecek önlemler ise

Gün içinde kullanılan maskeyi belirli aralıklar ile mümkünse 2 -3 saat arayla değiştirilmelidir. Yüzün aşırı terlediği durumlarda ile cilt tipine uygun su bazlı yıkama jeli ile cildi yıkamak önemli. Cilt bakım rutininize peeling adımı ekleyerek gözeneklerin tıkanmasının önüne geçebilirsiniz. Terlemeye sebep olacak durumlardan ve güneşten kaçınmalı ve su tüketimi mutlaka arttırılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları edinilmelidir.

Maske kullanılacağı zamanlarda makyaj yapılması gözenekleri tıkayacağı için önerilmez. Özellikle yüz bölgesine sürülen kalın kapatılar sivilce oluşumunu hızlandırır. Gün içinde sıklıkla kullanılan kolonya ve dezefektanları yüz bölgesinden mümkün olduğunca uzak tutun.

Cildiniz korumak için koruyuculuğundan emin olduğunuz pamuklu ve iç kısmı yumuşak maskeleri tercih edebilirsiniz. Pamuklu maskeleri kullanarak cerrahi maskelerin cilt üzerinde yapacağı tahrişi azaltabilirsiniz.

Ciltte fark edilen değişiklikler için mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır.

False
Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
1 avuç Ramazan pidesi; 2 dilim beyaz ekmeğe eşit!
Meme kanserinin erken teşhisinde anahtar rol oynayan dijital tanı yöntemleri
Bu önlemler anne olmayı kolaylaştırıyor! Tüp bebek sürecinde 7 altın öneri
FMF Hastalığı (Akdeniz ateşi) nedir? FMF Hastalığı belirtileri ve tedavisi