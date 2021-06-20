Koronavirüs saç dökülmesine sebep oluyor!

Hayatımıza giren koronavirüs enfeksiyonu ile gündeme gelen saç dökülmesi sorunu ise oldukça normal bir durumdur. Çünkü stres ve tedavi için kullanılan ilaçlar saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Bu sebeple saçı olması gerekenden fazla dökülen kişilerin endişelenip koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur.

Saç dökülmesinin sebebi stres ve ilaçlar olabilir

Vücudun karşı karşıya kaldığı stres, enfeksiyon, ateşle geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar, belli başlı hastalıklar (tiroit, demir – çinko eksikliği, hormonal hastalıklar) saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu faktörlerin etkisiyle dinlenme dönemini tamamlayan saçlar dökülerek vücuttan atılabilir. Koronavirüs enfeksiyon sürecinde yaşanan aşırı stres, yüksek ateş, kullanılan ilaçların muhtemel yan etkileri sonucunda saç dökülmesi görülebilir. Saç dökülmesi sonu koronavirüse bağlı görülen tek sorun değildir. Beraberinde saç kıran (alopesi areata), gri renk değişikliği ve erkek tipi saç görülme rahatsızlıkları da görülebilir.

Koronavirüs tedavisi sonrası saç dökülmesi geçicidir

Koronavirüs enfeksiyonu sonrası yaşanan saç dökülmesi sorunu geçidir. Sağlıklı beslenme düzeni, stres ile başa çıkma yöntemleriyle kısa sürede bu sorun ortadan kalkabilir. Genel saç döngüsüne bakıldığı zaman normale dönüş 4 ayı bulabilir.

Sağlıklı beslenme düzeni ile saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz

Hem saç döngüsünün normale dönmesi hem de dökülme sonrası sağlıklı saçlara sahip olabilmek için protein ve demir açısından zengin besinler tüketilmelidir. Bununla beraber biyotin, çinko, D vitamini gibi saçı kökten besleyen vitaminlerin olduğu besinler, beslenme düzenine dahil edilmelidir. Bu içerikleri bulunduran ve tüketilmesi önerilen besinler ise;