Güneşten korunmanın önemi

Fazla güneşe maruz kalmak hastalıkların sebebi

Gereği kadar güneş ışığı alınması görme, D vitamini sentezi, sedef ve benzeri hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar yaratıyor. Ancak güneşe aşırı maruz kalınması fayda yerine zarara yol açıyor.

Güneş görünen ve görünmeyen ışınlar saçar ve görünmeyen ışınları ultraviyole A, ultraviyole B, ultraviyole C’dir. Bu görünmeyen ışınlar başlıca sağlık sorunlarına sebep olurlar. Ultraviyole C doğrudan kansere sebep olmaktadır. Bu ışınları detaylıca inceleyecek olursak;

Ultraviyole A (UVA)

Dünyaya en çok ulaşan ışın

UVB’den daha az zararlı

Vücutta birikici etkisi var

Ne kadar küçük yaşta maruz kalınırsa zararlı etkisi o kadar artar

Ultraviyole B (UVB)

En zararlı ışındır.

Melanin miktarını arttırır.

Bronzlaşma yapar.

Fazla maruz kalınırsa güneş yanığı yapar.

Cilt hücrelerinin DNA yapısını bozar.

Foto yaşlanmaya sebep olur.

Ultraviyole C (UVC)

Ozon tabakasının incelmesi ile dünyaya erişir.

Cilt kanserine yol açar.

Mikropları öldürür.

Bronz tenin popüler hale gelmesiyle beraber son yıllarda deri kanseri sıklığında artış olmuştur. Bunun temel sebebi ise kişinin aşırı derecede güneş ışığına maruz kalmasıdır.

Güneşten korunmak her yaşta gerekli

Güneşten her yaşta ve her mevsimden korunmak gereklidir. Bu sayede zararlı güneş ışınlarının oluşturabileceği zararlı etkiler azalacaktır. Güneşe fazla kalınması sonucunda vücutta ağrılı, kırmızı renkli deri yanığı oluşur. Yanık derecesinin seviyesi ileri ki dönemlerde yaşanabilecek cilt kanserine sebep olabilir. Bunun haricide kırışıklık, güneş lekesi, kılcal damar çatlaması sorunlarına da yol açabilir.

Güneş ışığının zararlarından korunmak için gölge boyu gerçek boydan daha kısaysa güneş altında kalmaktan durmaktan gerekir. Özellikle yaz mevsiminde saat 11.00-16.00 arasında ultraviyole ışınları ülkemizde daha dik açıyla gelmektedir. Bu saat aralıklarında direkt olarak güneş altında kalınmamalı ve gölgelik alanlarda durulmalıdır. Yaz mevsiminde sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde mutlaka yüz, göz ve boyun çevresini korumak için geniş şapkalar takılmalıdır. Seçilecek kıyafetlerde önemlidir. Vücudu sıcaklıktan korumak ve yanmaya engel olmak için bol ve rahat kumaşlı kıyafetler tercih edilmelidir.

Solmuş ya da ıslanmış giysilerin güneşten koruyucu özelliği daha düşüktür. Aynı zamanda güneş ışınlarının göze verebileceği hasarlardan korunmak için UVA-UVB filtreli orijinal güneş gözlükleri kullanılmalıdır.

En önemlisi güneş koruyucusu

En önemlisi ise güneş koruyucusu kullanım alışkanlığıdır. Güneş koruyucuların asıl amacı güneş ışınları yansıtarak dağıtmasıdır. Jel, losyon ve sprey şeklinde olan güneş kremlerinde güneşten koruyucu faktör numaraları vardır. Bu numaralar maruz kalınan ışınların sebep olduğu güneş yanıklarına karşı ne kadar koruma sağladığını belirtir. Güneş koruyucu kremler mutlaka güneşe çıkılmadan yarım saat önce deriye uygulanmalıdır ve belirli aralıklar ile tekrar sürülmelidir. Güneşten korunma kışın da gereklidir. Bu sebeple yaz – kış mevsim fark etmeksizin güneş koruyucu mutlaka kullanılmalıdır.