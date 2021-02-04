Güneşten korunmanın önemi

Güneş ışınları açık ya da kapalı hava fark etmeden dünyaya ulaşan tek ışık türüdür. Geldiği açılar ve güneşe maruz kaldığımız saatler sağlık açısından oldukça önem taşımaktadır. Küçük yaştan itibaren mevsim ne olursa olsun güneş koruyucu ürünleri kullanmayı alışkanlık haline getirilmesi ise ileriki zamanlara karşılaşılabilecek problemlerini azaltmaktadır.

Güneşin yararlı ve zararlı etkileri nelerdir?

Güneş vücudumuz için sağlık kaynağıdır. Ancak doğru saatlerde ve dozunda güneşten yararlanmalıyız.

Güneşin yararlı etkileri ise;

-Vücutta kemik yapımı için gerekli olan D vitaminini sağlar.

-Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Psikolojiye olumlu etki eder.

-Cildin bronzlaşmasını sağlar.

Güneşin zararlı etkileri ise;



-Güneş etkisi ile üst deri tabakası 2-4 kat kalınlaşabilir.

-İnce ve kaba kırışıklıklar oluşur.

-Deri sertleşir.

-Lekeler oluşabilir.

-Damarlanmalar gözle görülür hale gelir.

-Kuru ve pürüzlü bir deri oluşur.

-Deri erken yaşlanır.

-Doğrudan güneşe maruz kalmak deri kanserine sebebiyet verebilir.

Güneşten nasıl korunabiliriz?

Her zaman uygulayabileceğimiz ilk önlem güneş ışınlarını dik geldiği 10.00 – 14.00 arasında dışarıya bulunmamak, dışarıda isek cildimizi güneş kremleri ile korumaktır. Dışarıda olduğumuz zamanlarda özellikle yaz mevsiminde gölge yerler tercih edilmelidir.

Bir diğer önemli adım ise mevsim fark etmeden güneş koruyucu kullanmak ya da güneş koruyucu özelliği olan ürünleri tercih etmektir.

Güneş koruyucu ürünler nedir?

Kullandığımız ürünler sayesinde cildimizde güneşe karşı bir bariyer oluştururuz. Derecelerine göre SPF 30 ve altı orta dereceli, SPF 30 üzeri ise yüksek koruma sağlayan ürünlerdir.

Güneş koruyucular kişilerin ciltlerine uygun olarak seçilmelidir. Açık tene sahip kişiler yüksek koruyuculu ürünler tercih ederken, koyu tene sahip kişilerde orta koruyucu ürünler kullanabilir.

Güneş koruyucu haricinde yapılabilecekler nelerdir?

-Şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

-Polyester içeriği olan kumaşlar güneşe karşı yüksek koruma sağlar.

-Dışarı çıkma saatlerine özellikle yaz mevsiminde dikkat edilmeli.

-Cilt susuz bırakılmamalıdır.