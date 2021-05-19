Güneş sandığınız kadar masum değil

Yararı kadar zararı da var



Güneş hayatımınız olmazsa olmazlarından biridir. Güneş ışınlarının zararsız olanları cildin sağlıklı olmasında önem taşır. Güneşin zararlı etkilerinin sebebi ozon tabakasının incelmesiyle dünya yüzeyine ulaşabilen zararlı güneş ışınlarının artmasıdır. Güneşten gelen ultraviyole ve kızılötesi ışınlar ise cildimiz için oldukça zararlıdır. Zararlı ışınlara maruz kalınması çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Sıklıkla karşılaşılan sorunlar ise;



Kırışıklarınızın artmasına sebep olabilir



Güneş altında fazla vakit geçirme ve bronzlaşmanın popüler olmasıyla kırışıklık sorunlarıyla sıklıkla karşılaşıyor. Kırışıklıklarla beraber deri kanserine de zemin hazırlıyor.



Cilt lekelerine yol açar



Güneş altındayken cilt lekelenmeye açık bir haldedir. Güneş lekeleri sonucunda vücudumuzda değişik büyüklükte lekeler oluşabilir. Bu lekeler genellikle kahverengi ya da gri benek şeklinde olur. Lekelenme ile birlikte damarların çatlamasına yol açarak kızarıklar da meydana gelebilir.



Güneş yanıkları meydana gelebilir



Güneş yanıkları zararlı güneş ışınlarına ne kadar maruz kalındığına ve cilt tipine göre değişiklik gösterir. Özellikle beyaz tenli kişilerde güneş yanıklarının şiddeti daha fazla olabilir. Aşırı güneş ışığı altında yanan kişilerde Solar Keratoz hastalığı görülebilir. Bu hastalıkta genellikle baş, boyun ve el bölgesinde kızarık kabuklu şiş deri lezyonları olur. Tedavi edilmediği takdirde deri kanserine dönüşme riski oldukça yüksektir.



Dudaklara dikkat



Güneşten en fazla etkilenen yerlerden biri de dudaklardır. Güneşe maruz kalan ve nemlendirilmeyen dudaklarda ‘çiftçi dudağı’ hastalığı görülür. Dudak bölgesi kuruyarak çatlar. Önüne geçebilmek için sık sık su içip nemlendirmek gerekir.



Doğru güneşlenmek için yapılması gerekenler



Güneş ışınlarının faydalı olanları hem cildimiz hem de bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir. Bu ışınlardan yararlanmak içi yapılması gerekenler ise;



• 11.00 ile 15.00 arasında güneş altında olmaktan kaçınılmalı.

• Güneşe çıkmadan yarım saat kadar önce güneş koruyucu kullanılmalı.

• Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli.

• Geniş şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.

• Güneşe çıkıldığı zaman sık sık su içilmeli.