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GeriDr. Nezih Karaca Güneş sandığınız kadar masum değil
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Haberler>Yazarlar>Dr. Nezih Karaca>Güneş sandığınız kadar masum değil
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
19.05.2021 - 18:26 |  Son Güncelleme:

Güneş sandığınız kadar masum değil

Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
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Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
drnezihkaraca@gmail.com
Güneş sandığınız kadar masum değil

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber güneş kendini göstermeye başladı. İşte güneş ışınlarının cildimiz üzerindeki etkisi hakkında merak edilenler…

Yararı kadar zararı da var

Güneş hayatımınız olmazsa olmazlarından biridir. Güneş ışınlarının zararsız olanları cildin sağlıklı olmasında önem taşır. Güneşin zararlı etkilerinin sebebi ozon tabakasının incelmesiyle dünya yüzeyine ulaşabilen zararlı güneş ışınlarının artmasıdır. Güneşten gelen ultraviyole ve kızılötesi ışınlar ise cildimiz için oldukça zararlıdır. Zararlı ışınlara maruz kalınması çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Sıklıkla karşılaşılan sorunlar ise;

Kırışıklarınızın artmasına sebep olabilir

Güneş altında fazla vakit geçirme ve bronzlaşmanın popüler olmasıyla kırışıklık sorunlarıyla sıklıkla karşılaşıyor. Kırışıklıklarla beraber deri kanserine de zemin hazırlıyor.

Cilt lekelerine yol açar

Güneş altındayken cilt lekelenmeye açık bir haldedir. Güneş lekeleri sonucunda vücudumuzda değişik büyüklükte lekeler oluşabilir. Bu lekeler genellikle kahverengi ya da gri benek şeklinde olur. Lekelenme ile birlikte damarların çatlamasına yol açarak kızarıklar da meydana gelebilir.

Güneş yanıkları meydana gelebilir

Güneş yanıkları zararlı güneş ışınlarına ne kadar maruz kalındığına ve cilt tipine göre değişiklik gösterir. Özellikle beyaz tenli kişilerde güneş yanıklarının şiddeti daha fazla olabilir. Aşırı güneş ışığı altında yanan kişilerde Solar Keratoz hastalığı görülebilir. Bu hastalıkta genellikle baş, boyun ve el bölgesinde kızarık kabuklu şiş deri lezyonları olur. Tedavi edilmediği takdirde deri kanserine dönüşme riski oldukça yüksektir.

Dudaklara dikkat

Güneşten en fazla etkilenen yerlerden biri de dudaklardır. Güneşe maruz kalan ve nemlendirilmeyen dudaklarda ‘çiftçi dudağı’ hastalığı görülür. Dudak bölgesi kuruyarak çatlar. Önüne geçebilmek için sık sık su içip nemlendirmek gerekir.

Doğru güneşlenmek için yapılması gerekenler

Güneş ışınlarının faydalı olanları hem cildimiz hem de bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir. Bu ışınlardan yararlanmak içi yapılması gerekenler ise;

• 11.00 ile 15.00 arasında güneş altında olmaktan kaçınılmalı.
• Güneşe çıkmadan yarım saat kadar önce güneş koruyucu kullanılmalı.
• Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli.
• Geniş şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.
• Güneşe çıkıldığı zaman sık sık su içilmeli.

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Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
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