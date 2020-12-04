Göz altı morluklarına yaklaşım nasıl olmalıdır?

Bu durum için en mantıklı açıklama yorgunluk gibi görünse de, göz altındaki koyu halkalara neden olabilecek bir dizi faktör vardır. Çoğu durumda, endişe yaratıcı bir durum ortaya çıkarmazlar ve tıbbi yardım gerektirmezler.

Koyu halkalara katkıda bulunan bir dizi faktör vardır. Bazı yaygın nedenleri şunlardır:

Yorgunluk

Fazla uyumak, aşırı yorgunluk veya normal yatma saatinizden daha geç yatmak, gözünüzün altında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Uyku yoksunluğu cildinizin donuk ve solgun olmasına neden olarak cildinizin altındaki koyu dokuların ve kan damarlarının görünmesine neden olabilir. Uyku eksikliği, gözlerin altında sıvı birikmesine ve gözlerin kabarık görünmesine neden olabilir. Sonuç olarak, gördüğünüz koyu halkalar aslında kabarık göz kapaklarınızın oluşturduğu gölgeler olabilir.

Yaş

Doğal yaşlanma, gözlerinizin altındaki koyu halkaların bir başka yaygın nedenidir. Yaşlandıkça cildiniz incelir. Ayrıca cildinizin elastikiyetini korumak için gereken yağ ve kolajeni de kaybedersiniz. Bu meydana geldiğinde, cildinizin altındaki koyu kan damarları daha görünür hale gelir ve gözlerinizin altındaki alanın kararmasına neden olur.

Göz yorgunluğu

Televizyonunuza veya bilgisayar ekranınıza bakmak, gözlerinizin ciddi şekilde gerilmesine neden olabilir. Bu gerilme, göz çevrenizdeki kan damarlarının genişlemesine neden olabilir. Sonuç olarak, gözlerinizi çevreleyen cilt koyulaşabilir.

Alerjiler

Alerjik reaksiyonlar ve göz kuruluğu koyu halkaları tetikleyebilir. Alerjik reaksiyonunuz olduğunda, vücudunuz zararlı bakterilere yanıt olarak histamin salgılar. Histaminler, kaşıntı, kızarıklık ve gözlerin şişmesi gibi rahatsız edici semptomlara neden olmaktan başka, kan damarlarınızın genişlemesine ve cildinizin altında daha görünür hale gelmesine neden olur.

Alerjiler ayrıca göz çevresindeki kaşıntılı cildi ovalama ve kaşıma dürtüsünü artırabilir. Bu eylemler semptomlarınızı kötüleştirerek iltihaplanmaya, şişmeye ve kan damarlarının kırılmasına neden olabilir. Bu, gözlerinizin altında karanlık gölgelere neden olabilir.

Dehidrasyon

Dehidrasyon, gözlerinizin altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Vücudunuz uygun miktarda su almadığında, gözünüzün altındaki cilt donuk görünmeye başlar ve gözleriniz çökük görünür. Bu, altta yatan kemiğe olan yakınlıklarından kaynaklanmaktadır.

Güneşe aşırı maruz kalma

Güneşe aşırı maruz kalmak, vücudunuzun cildinize renk veren pigment olan aşırı melanin üretmesine neden olabilir. Çok fazla güneş, özellikle gözleriniz için, çevredeki ciltte pigmentasyonun koyulaşmasına neden olabilir.

Genetik

Aile öyküsü, gözlerinizin altında koyu halkaların oluşmasında da rol oynar. Erken çocukluk döneminde görülen kalıtsal bir özellik olabilir ve siz yaşlandıkça kötüleşebilir veya yavaş yavaş yok olabilir. Tiroid hastalığı gibi diğer tıbbi durumlara yatkınlıklar da gözlerinizin altında koyu halkalara neden olabilir.

Tedaviler

Gözaltı morluklarının tedavisi altta yatan temel sebebe göre değişir. Ancak, evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kendiniz bir tedavi hazırlayabilirsiniz. Soğuk su kompresi uygulamak, fazladan uyumak, uyurken başınızı birkaç yastıkla kaldırmak ve çay poşeti koymak şişkin görünümü azaltabilir ve koyu halkaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, daha etkili ve kalıcı bir çözüm için bazı tıbbi tedaviler mevcuttur. Pigmentasyonu azaltmak için kimyasal cilt temizleme, cildi yeniden yüzeye çıkarmak ve cildi sıkılaştırmak için lazer ameliyatı, inceltici cilt bölgelerine pigment enjekte etmek için tıbbi dövmeler, gözlerinizin altında cilt renginin solmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizleyen doku dolgu maddeleri (gözaltı dolguları), yağ giderme işlemi ve cerrahi implantlar en yaygın tıbbi tedaviler arasındadır.

Çoğu insan için koyu halkalar geçicidir ve genellikle yaşlanmanın veya uykusuzluğun bir göstergesidir. Gözlerinizin görünümünü iyileştirmek için bir dizi evde ve tıbbi tedavi yönetimi mevcuttur. Gözaltı morlukları genel olarak korkulacak bir şey değildir. Ancak renk değişikliği ve şişlik zamanla kötüleşirse doğru bir teşhis için uzman bir doktoru ziyaret edebilirsiniz.