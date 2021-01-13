Geniş dalga boylu ışık (BBL teknolojisi) nedir ve hangi durumlarda etkilidir?

Yapılan çalışmaların sonunda bu teknolojiyle hastaların gerçek yaşlarından 11 yaş daha genç göründüğü görülmüştür. Hatta tedaviye başlamadan önceki hallerinden bile daha genç göründükleri tespit edilmiştir. İhtiyaç duyulan tedavi sayısı hastadan hastaya değişiklik gösterir ve doktorunuz sizin için gerekli olan iyileştirme seviyesine dayalı size özel bir tedavi planı gerçekleştirir. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda, sonuçlarınızı optimize etmek için tedavinizi diğer popüler estetik prosedürleriyle de birleştirebilir. Yılda en az bir kez olmak üzere düzenli tedavi gören hastalar, BBL teknolojisiyle ilk başladıkları andan on yıl daha genç göründükleri ispatlanmıştır.



Geniş dalga boylu ışık tedavisi için kimler uygun adaydır?



Cildinden leke, kırışık, rozasea, akne, kılcal damar çatlağı gibi cilt problemi olan ve bu sorunlardan kurtulmak isteyen herkes BBL tedavisi için uygun adaydır. Doktorunuz cildinizdeki var olan soruna göre tedavi planı hazırlar. Güneş ya da solaryum aracılığı ile bronzlaşmış cilde sahip kişiler için bu tedavi uygun değildir. Bu kişilerin bu tedavinden faydalanmaları için ciltlerinin doğal rengine dönmesini beklemeleri gerekir. Hamileler ve başka bir tıbbi cilt problemi olan kişiler için de tavsiye edilmemektedir.



BBL teknolojisi, sadece bir güzellik bakımı değildir. Bu önleyici bir rejimdir ve muhtemelen herkesin kendi cildinde yapabileceği en iyi yatırımdır. Neredeyse her cilt türüne sahip hem erkek hem de kadınlar, güneşin, yaşlanmanın ve çevresel faktörlerin kendilerine vereceği zarara karşı koruyarak zamanın yıpratıcı etkilerini karşı koyabilirler. Aslında yaşlanmanın etkilerini durdurmak için en iyi zaman oluşmaya başlamadan öncedir.



Nasıl uygulanır?



Gözleriniz emniyet kalkanları ya da gözlükler ile koruma altına alınır. Genel olarak, topikal bir anestezi gerekmez, ancak doktorunuz daha hassas bölgelerde kullanmayı seçebilir. Ardından yüzünüze özel bir cihazla ışık enerjisi uygulanır. Bu yüzün yaşlanmasına neden olan kolajen kaybını durdurarak yeniden üretilmesini sağlıyor. Bu sayede yüzün gençleşmesine yardımcı olur.



Birkaç saat içerisinde kendiliğinden geçmesi gereken bir miktar kızarıklık hissedebilirsiniz. Bazı pigmente lezyonlar için tedavi alanının koyulaştığını, ardından da solmaya ve daha sonraki bir aşamada dökülmeye başlayacağını göreceksiniz. Tedavi edilen cildiniz daha pürüzsüzleşir, gözenekler daha az fark edilir ve güneş lekeleri ya da pürüzlü pigmentasyon solacaktır. Sonuçlar durumunuza, tedavilerin sayısına ve tedavi edilen bölgeye bağlıdır. Doktorunuz size, tedavi sonrası bakım ve sonuçları hakkında eksiksiz bilgi sağlayacaktır.