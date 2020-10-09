Geçmeyen cilt lekeleri için ne yapılmalı?

Bu lekeler görünür hale geldiği zaman rahatsız edici olabilir. Klinik ortamında yapılacak olan ayrıntılı cilt analizi sonrasında, kişiye özel tedavi plana uygulanır.

Lekelerden kurtulmak ve baskılamak için cilt soyma (peeling) işlemleri, ışık ile enerji terapileri (BBL) , lazer (Q-switch) ve Cosmelan - Dermamelan kit yöntemleri kullanılabilir.

Cilt soyma

Cilt üzerinde bir takım soyma işlemleri ile cilt üst tabakası yenilenerek bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Böylece kollajen yapımı artar, hücre bölünmesi hızlanır, ölü deriler yok olur. Kişinin cilt yapısına ve ihtiyacına en uygun yöntem seçilir ve uygulanır. Cilt soyma ve yenileme yöntemleri: Lazer ile cilt soyma, kimyasal peeling ya da fiziksel peeling’dir.

Fraksiyonel lazer sistemleri

Ablatif CO2 lazerler ile cilt soyma işlemi yaptırmak mümkün. Bu lazerler suya karşı spesifik tutulum gösterir. Böylece cildin en üst tabakasındaki epitel hücre içi suyu hedef alarak hasar meydana getirir. Bu cihazlarla kişinin cilt ve leke yapısına uygun derinlik ve uygulama alanı belirlemek mümkün. Ancak kış mevsiminde yapılması önerilir.

Cosmelan-Dermamelan sistemi

Bu sistemin derideki melanin pigmentini azaltarak leke açıcı ve engelleyici özelliği bulunmaktadır. İçlerinde aynı zamanda deri soyucu olan peeling özelliği taşıyan maddelerde bulunmaktadır. Ancak soyucu etkisi az olmasından dolayı yan etkisi azdır, kabuklanmaya yol açmaz. Her cilt yapısına uygundur ve her mevsim uygulanabilir. Akne izlerine de faydası vardır. Cosmelan daha yüzeysel lekeler için Dermamelan ise daha derin yerleşimli lekeler için uygundur.

Yüz ve vücut uygulamaları yapılabilir. Sadece güneş koruyucu sürülmesi yeterlidir. İlk uygulandıktan sonra maske yüzde 8 saat kalır ve kişi maskesini evde kendi çıkarır. Kişi 48 saat sonra kontrole geldiğinde ise devam kremleri sürülür ve kişi eğitilir. Yaklaşık 2-3 ay kişi belli günler kontrole çağırılarak tarafımızca takipleri yapılır. Kişisel uyum başarı şansını arttırır.

BBL tedavisi

Yaklaşık 15 yıldır uygulanan, kümülatif etkisiyle gayet başarılı olan bir ışık terapisidir. Kişinin ihtiyacına göre dalga boyu ve özel başlığı uygulanır. Leke için uygulanacak ise özel dalga boyuna uygun başlık ve filtre kullanılır ve leke üzerine çok özel atışlar yapılır.

Herhangi bir anestezi gerektirmez. Kişinin ihtiyacına göre gereken bölgelere, gerekli sayıda atışlar yapılır. Özel başlığı sayesinde hem yüzde hem vücutta hem de küçük lezyonlarda çok özel atışlar yapılabilir. İşlem yaklaşık 10 dakika kadar sürer.

Q-Switched ND-YAG lazer

Lazer teknolojisinin bir ürünüdür. Q-switch ND-YAG lazer sistemi ile pigmentler parçalanır. Parçalanan melanin pigmentlerinin de hücrelerimiz tarafından zamanla yok edilir. Kişinin cilt rengi ne kadar açıksa o kadar başarılı olur. Aynı zamanda baskılamaya da sebep olduğu için koruyucu tedavi özelliği de vardır. Kabuklanma ve cilt soyulmasına sebep olmaz. Ağrısızdır, anestezi gerektirmez.

Bütün uygulamalar kişiseldir. Uzman doktor muayenesinden sonra size uygun en uygun tedavi planı yapılır. Uygulamalar tek seansta sonuç vermez. Birden fazla seanslar ve kombine yaklaşımlar gerekebilir.