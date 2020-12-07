Fransız askısı nedir, kimlere uygundur?

Başın yan tarafında saç çizgisine gizlenen küçük delikler açılır, daha sonra ipler küçük deliklerden nazikçe yerleştirilir. Bu ipler, uzun yıllardır zaten kullanılmakta olan saf silikondan yapılmaktadır.

İpler iğneli olmadığından çevre dokuya zarar gelmez. İpler, altta yatan dokuları bir düğüm içinde tutar, hafif bir gerginlikle sarkan yanakları kaldırır ve yeniden konumlandırır, dokuları yerinde tutturur.

Alt yüz ve boyun bölgesindeki ağır bir alt çene veya gevşek doku nedeniyle yüz germeye ihtiyacı olan hastalarda, ideal bir Fransız askısı farklı yüz bölgelerini çok doğal bir şekilde harmanlayarak dengeli bir gençleşme ortaya çıkarır. İşlem genellikle 1-1,5 saat sürer ve sonrasında evinize gidebilirsiniz. Bazı morarma ve şişliklerle birlikte yaklaşık 7-10 gün içerisinde iyileşme hızlı bir şekilde gerçekleşir. İplerin yerleştirildiği bölgede hafif gamze şeklinde bir büzüşme işlemden hemen sonra meydana gelse de bu durumda maksimum 3 haftada kaybolur.

Nelere dikkat edilmelidir?

24-48 saat sonra çıkarılabilen çok küçük birkaç steril bant dışında pansuman gerekmez. İşlemden 3 gün sonra saçınızı yıkayabilirsiniz ancak saçınızı boyayacaksanız bunu işlemden bir hafta önce yapmalısınız.

Fransız askısı yüz yorgunluğunuzu silerek size 5 yıla kadar doğal ve genç bir görünüm kazandırır. Şimdiye kadar hiçbir yan etki görülmemesi onu en güvenli yaşlanma karşıtı çözümlerden biri haline getiriyor.

İşlemden sonra 1-2 hafta boyunca sürebilen geçici bir morarma ve şişlik normaldir. Enfeksiyon çok nadir olmasına rağmen, ameliyat sonrası antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Bölgede küçük bir hassasiyet olabilir, ancak genellikle birkaç hafta içinde geçer ve nadiren 6 haftaya kadar sürebilir.

Fransız askısı aynı zamanda ağız kenarı çukurlarını, nazolabial kıvrımlarını, ifade çizgilerini ve yanakları düzeltmek için idealdir . Sarkan yüz dokusunu yeniden konumlandırarak genç yüz hatlarını eski haline getirir. Fransız askısının etkisi 4 ila 7 yıla kadar sürer.