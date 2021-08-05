Estetiksiz kaş kaldırma yöntemleri nelerdir?

Kaş ve kapak düşüklüğü tek gözde görülebileceği gibi iki gözde de görülebilir. Bazı vakalarda belli belirsiz bir düşüklük yaşanırken bazı vakalarda sarkan kaş ya da göz kapağı göz bebeği seviyesine kadar inebilir. Bu ve benzeri durumlarda görme kısıtlanır ve kişi görme kayıpları yaşar.



Kaş dokusu oldukça yumuşaktır ve zaman içerisinde zayıflar. Zayıflayan kaşlar kişide yorgun görüntüye sebep olabilir. Görünüm haricinde görme açısından da kişiye rahatsızlık verir.

Estetiksiz kaş kaldırma yöntemleri mevcuttur

Gelişen teknoloji sayesinde estetiksiz kaş kaldırma yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden biri de iple kaş askısıdır. Cerrahi işlem gerektirmediği için oldukça kolay bir işlemdir. Bu işlem için özel imal edilen ipler aracılığı ile kaşlar yukarı taşınabilir. Yaklaşık 30- 40 dakika süren işlem lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Dikiş kullanılmadığı için işlem sonrasında iz kalma durumu yaşanmaz.



Bir diğer yöntem ise Fokus Ultrason bir diğer ismi ile HİFU kaş kaldırma yöntemidir. Bu yöntemde kaş bölgesine elektromanyetik ses dalgaları verilir. Ses dalgaları cilt dokusunu ısıtarak kaş bölgesinin kendi kendini yenilemesine yardımcı olur. Kaş düşüklüğüne göre uygulanacak seans sayısı değişiklik gösterebilir. Seans süresi ise genellikle 20 dakika kadar sürmektedir.

Estetiksiz kaş kaldırma yöntemlerinden bir diğeri ise botoks yöntemidir. Botoks ile kaş kaldırma yöntemi cerrahi işlemlerden çekinen kişiler için idealdir. Botoksla kaş kaldırma yönteminde kaş analizi ile işleme başlanır. Belirlenen yerlere botoks enjekte edilerek işlem tamamlanır. Uygulama esnasında özel ince uçlu iğneler kullanıldığı için kişi acı hissetmez. İşlem sonrasında oluşan kızarıklar müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçecektir. İşlem sonrasında kaşların kalkmasıyla düşük ve yorgun ifade yerini canlı ve genç bir görünüme bırakacaktır.