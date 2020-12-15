Dövme silme işlemi nasıl yapılır?

Günümüzde dövmeleri silme konusunda hastaların her zamankinden daha fazla seçeneği var. Lazerlerdeki yeni teknikler, sonuçları iyileştirmiş, riskleri azaltmış ve bu teknolojiden yararlanabilecek hasta yelpazesini genişletmiştir. Hastalar, dövme sildirmek için özel deneyim ve ekipmana sahip bir uzman bulmaya dikkat etmelidir.

Derinin üst tabakasındaki veya epidermisteki yırtıklardan derinin dermal tabakasına bir dövme pigmenti sokulur. Şu anda dövme sildirmek için üç tür lazer mevcuttur. Bu lazerlerin her biri farklı pigment renkleri ve bileşikleri üzerinde çalışır. Bu nedenle, belirli bir dövmenin doğasına bağlı olarak bir veya birkaç lazer kombinasyonu kullanılabilir.

Çok kısa darbelerde lazer ışığı, dövme mürekkebinin rengi tarafından seçilerek emilir. Bu yüksek enerji, dövme mürekkebinin daha sonra vücudun bağışıklık sistemi tarafından uzaklaştırılacak olan daha küçük pigment parçacıklarına bölünmesine neden olur. Ayak bileğinde küçük bir balık veya sırtın yarısını kaplayan büyük bir tasarım olsun, çoğu durumda lazer tedavileri dövmenin yüzde 90 ila 95'ini kaldırabilir ancak dövmenin büyüklüğüne göre çoklu seans gerekli olabilir.

Dövme sildirme işleminden önce güneşten yanan deri lazer tedavisine daha güçlü tepki vereceği için hastalara dövme sildirme işlemi yaptırmadan önce güneşe çıkmaması önerilir.